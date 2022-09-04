Серьезное оружие военным не дают, а на передок кидают.

Новые подразделения, которые Россия кидает на фронт, крайне плохо обеспечены и вооружены.

Об этом шла речь в перехваченном разговоре оккупантов, запись которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

По словам оккупанта, новоприбывших кидают на фронт с одними старыми автоматами.

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"Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл***. Ты не представляешь. Вот эти которые приехали – голодранцы. Стирают грязные вещи, одевают вот такие. Ну как бомжи. Ну автомат дали. 75-го года у них, 78-го, вот такие автоматы. Одни кривые… Серьезное оружие не дают, а на передок кидают. Там как можно гранатой и автоматом танк еб***ть?", – возмущается российский военный.

По словам оккупанта, противотанковых ракет у взвода нет.

"Вообще нету, только танки стоят чуть дальше и все. Они координаты дают. Они тут не попадают даже где танки хохляцкие стоят", – говорит он.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что большое количество российских оккупантов ходят в атаки под действием наркотиков.

Также по его словам, потери России на войне в Украине вместе с ранеными военными могут составлять более 150 тысяч личного состава.

Сообщалось также, что вышел указ российского президента Владимира Путина об увеличении армии на 137 тысяч человек. Эксперт Михаил Самусь отмечал, что это "фактически частичная мобилизация без объявления мобилизации".

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