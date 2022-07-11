В ISW отметили, что российская армия не в состоянии защитить себя от украинской авиации и ракет.

Оккупанты в Украине используют зенитно-ракетные комплексы С-300, которые используют для противовоздушной обороны, для ударов по наземным целям. При этом россияне не могут себя защитить от атак украинской авиации и ракет.

Об этом сообщаю аналитики Института по изучению войны.

По мнению аналитиков, такое использование зенитных ракет неэффективно, потому что эти ракеты несут небольшую боевую нагрузку и предназначены для поражения самолетов.

"Информация об использовании Россией ракет С-300 для атак также примечательна на фоне сообщений и указаний на то, что россияне испытывают трудности с защитой от украинских пилотируемых воздушных операций и ракетных ударов на южном направлении", – говорится в сообщении.

В связи с этим в ISW считают, что использование ракет С-300 для обстрелов наземных объектов свидетельствует о том, что у Москвы заканчиваются ракеты класса "земля-земля", или детали для систем наведения ракет "воздух-воздух".

Как ранее сообщал УНИАН, из района Новой Каховки рашисти осуществили массированный ракетный удар с использованием зенитно-ракетных систем С-300. Разрывными снарядами усиленного осколочного поражения был обстрелян Березнеговатский район Николаевщины, где поражены объекты железнодорожной инфраструктуры.

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