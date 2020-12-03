Это первый боевой корабль, построенный на верфи в индийском Кочине.

В Индии признаны успешными швартовочные испытания авианосца «Викрант» (INS Vikrant), разработанного в рамках программы Indigenous Aircraft Carrier.

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Как сообщается в пресс-релизе ВМС Индии, испытания судна на верфи состоялись 30 ноября. Они касались, прежде всего, силовой установки судна. Испытаны были также прочие ключевые узлы и системы корабля.

Отмечается, что с успехом швартовочных испытаний проект переходит в финальную стадию. Морские испытания корабля намечены на первую половину 2021 года.

В индийском флоте «Викрант» предназначен для замены дорабатывающего свой ресурс авианосца «Вираат». Он важен для для Индии и потому, что это первый авианосец, разработанный под руководством Директората кораблестроения Индийского флота, а также первый боевой корабль, построенный на верфи в индийском Кочине.

75% материалов и оборудования для корабля поставили индийские производители.

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Автор: Дмитрий Захаров