В Индии признаны успешными швартовочные испытания авианосца «Викрант» (INS Vikrant), разработанного в рамках программы Indigenous Aircraft Carrier.
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Как сообщается в пресс-релизе ВМС Индии, испытания судна на верфи состоялись 30 ноября. Они касались, прежде всего, силовой установки судна. Испытаны были также прочие ключевые узлы и системы корабля.
Отмечается, что с успехом швартовочных испытаний проект переходит в финальную стадию. Морские испытания корабля намечены на первую половину 2021 года.
В индийском флоте «Викрант» предназначен для замены дорабатывающего свой ресурс авианосца «Вираат». Он важен для для Индии и потому, что это первый авианосец, разработанный под руководством Директората кораблестроения Индийского флота, а также первый боевой корабль, построенный на верфи в индийском Кочине.
75% материалов и оборудования для корабля поставили индийские производители.
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