До этого Польша уже передала Украине большое количество оружия советской эпохи.

Польша продолжает закупать вооружение в Южной Корее, но передавать его Украине не планирует - оно для защиты самой Польши. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, которого цитирует RMF24.

"Не рассматривается сценарий, по которому мы бы кому-то передали оружие, которое недавно закупили на миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков. Это оружие предназначено для безопасности и обороны Республики Польша", - сказал он.

По словам польского президента, Киев действительно просил о передаче новейшего оружия, которое закупила Варшава, но его отрицательный ответ "был четким".

Видео дня

На днях Дуда как раз находится в Южной Корее, где он посетил оборонные заводы корпорации Hyundai Rotem. Еще в 2022 году две страны подписали контракт на поставку в Польшу 180 новейших южнокорейских танков К2. В четверг президент Республики Корея Юн Сук Чол выразил надежду, что второй контракт на поставку танков K2 в Польшу будет подписан позже в этом году.

Как пишет Reuters во время визита в Корею, Дуда также рассказал о планах получить лицензию на производство этих танков непосредственно в самой Польше.

"Надеюсь, что ... в ближайшие недели будет заключено принципиально важное соглашение, следствием которого будет реальная полонизация танка K2, то есть размещение его производства в Польше. Все основные вопросы согласованы. В последнее время все еще продолжается дискуссия по выбору между несколькими местами, где будет расположено это производство", - сказал Дуда журналистам во время визита в южнокорейский город Пусан.

Польская военная помощь Украине, о которой не стоит забывать

Как писал УНИАН, Польша была одним из крупнейших поставщиков оружия в Украину в первый год полномасштабного вторжения. Так, первый пакет военной помощи от Польши прибыл в Украину уже 27 февраля 2022 года и включал минометы и боеприпасы к ним, а также другую помощь.

В апреле 2022 года Польша передала Украине более 230 единиц танков Т-72М, а также десятки "Градов", самоходных гаубиц и БМП-1.

В мае 2022 года из арсенала Войска Польского передано 18 САУ AHS Krab. В июле Украина получила вторую партию данных САУ.

В конце июля Польша передала Украине танков PT-91 Twardy, которые являются польской модификацией Т-72.

В феврале 2023 года Польша начала передавать Украине танки Leopard 2А4, которые имеет на вооружении.

17 марта 2023 года Анджей Дуда анонсировал передачу Украине 4 истребителей МиГ-29. Они поступили уже в апреле.

Вас также могут заинтересовать новости: