К этому проекту присоединятся еще несколько стран-подписантов.

Украина и Германия заключили соглашение о немедленном усилении украинской противовоздушной обороны. Соответствующий документ своими подписями на заседании министров обороны G7 засвидетельствовали министр обороны Украины Рустем Умеров и его немецкий коллега Борис Писториус.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины на своей странице в Facebook. По его словам, это соглашение предусматривает договоренности, согласно которым страны-подписанты будут делать взносы в совместные проекты или финансировать собственные проекты, направленные на укрепление возможностей ПВО Вооруженных сил Украины.

Кроме Украины, к этому проекту присоединятся еще пять стран-подписантов. Речь идет о Германии, Бельгии, Норвегии, Нидерландах и Дании.

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"Достигаем конкретных шагов, которые обеспечат защиту гражданского населения и объектов критической инфраструктуры", – написал Умеров.

Он поблагодарил Германию за инициативу и все страны-участницы за сильный вклад в безопасность Украины.

Усиление украинской обороны: новое оружие от партнеров

Германия передала Украине новый большой пакет военной помощи, а также анонсировала передачу в ближайшее время управляемых ракет AIM-9L для F-16 и тысяч дронов. В новую поставку вошли, в частности, танки LEOPARD 1 A5.

Тем временем министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые самолеты Mirage-2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолетов.

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