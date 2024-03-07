Владимир Заблоцкий отметил, что некорректно говорить, что лучше - Magura или Sea Baby.

Украинские военные для борьбы с кораблями Черноморского флота Российской Федерации используют морские дроны. Речь идет о беспилотниках Magura и Sea Baby.

Военно-морской эксперт Defence Express Владимир Заблоцкий отметил, что система наведения и управления у этих беспилотных катеров одинакова. Основная разница между дронами заключается в:

габаритах;

массе боевой части;

назначении.

"Magura - это специализированный противокорабельный безэкипажный катер. Он несет боезаряд массой 200 кг, две бомбы по 100 кг, и этого достаточно, чтобы топить корабли. Sea Baby, грубо говоря, увеличенная копия, имеет 6 метров в длину и шире. На нем больше взрывчатки и, по моему мнению, он исключительно предназначен для подрыва Крымского моста", - заявил эксперт в комментарии РБК-Украина

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По его словам, некорректно говорить, что лучше - Magura или Sea Baby.

"Sea Baby - это убийца мостов. Дроны разные по назначению, это как сравнивать грузовик с "мерседесом", - подытожил Заблоцкий.

Ликвидация флота РФ в - главные новости

С февраля 2022 года защитники Украины уничтожили или повредили четыре десантных корабля, крейсер, подводную лодку, корабль снабжения, несколько патрульных катеров и малых десантных кораблей, а теперь еще и два ракетных корвета флота РФ.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей России,в то числе и при помощи морских дронов.

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