Роман Свитан отметил, что 200 килограммов взрывчатки в Magura только "поцарапают" мост.

Крымский мост – серьезная цель, для уничтожения которой необходимо много взрывчатки. Морские дроны могут быть не подойти для этой задачи.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил, что 200 килограммов взрывчатки в морском беспилотнике Magura только "поцарапают" Крымский мост.

При этом он напомнил, что СБУ как-то использовала "Морского малыша" с 850 килограммами взрывчатки, но тогда упал лишь один из пролетов, а для уничтожения опор нужно больше взрывчатки.

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"Тогда снесли только пролет моста. Опора не пострадала. Это означает, что нужно где-то в 2-3 раза больше взрывчатки, но тогда это уже не будет малозаметный катер, а тяжелый беспилотник", – отметил Свитан в комментарии 24 каналу.

По его словам, лучшим вариантом может быть что-то вроде торпеды с мощным зарядом, а дрон в этом случае можно использовать, как ретранслятор сигнала, который будет вести торпеду на Крымский мост.

"Та же Magura или "Морской малыш" могут быть использованы как ретрансляторы, чтобы вести условную 10-тонную торпеду под мост. Конечно, это серьезные операции, к которым надо готовиться более чем месяц. Здесь еще и нужно использовать другие беспилотники, ракеты, "приманки". Должен быть комплексный подход", – подытожил Свитан.

Чем лучше уничтожить Крымский мост - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник считает, что тема с ракетами Taurus очень перегрета, ведь они вряд ли смогут изменить ситуацию на поле боя и, в частности, полностью уничтожить Крымский мост.

По его словам, чтобы мост перестал быть функциональным, надо смешанный массированный ракетный удар крылатыми ракетами, баллистическими и большое количество беспилотников. Он добавил, что для выполнения этой задачи Украине нужно от 100 до 150 единиц ударного вооружения различных типов.

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