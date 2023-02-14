В Брюсселе прошло новое заседание Контактной группы по обороне Украины.

Италия и Франция заявили о готовности передать Украине новые зенитные ракетные комплексы SAMP/T, которые усилят систему противовоздушной обороны страны (ПВО).

"Сегодня мы услышали о новых взносах в сфере противовоздушной обороны. В том числе, со стороны Италии и Франции, совместно заявивших, что предоставят Украине систему ПВО SAMP/T", - заявил министр обороны США Ллойд Остин 14 февраля во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам нового заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-9"), передает Укринформ.

ЗРК SAMP/T для Украины - что сообщалось

До этого Италия и Франция уже выражали готовность передать Украине ЗРК SAMP/T. В начале февраля отмечалось, что комплексы могут быть развернуты в Украине в течение двух месяцев.

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Также сообщалось, что власти Италии и Франции совместно закупят для ЗРК SAMP/T крупную партию из 700 ракет Aster-30, стоимость которых составит 2 миллиарда евро.

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