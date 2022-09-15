Можно сделать вывод, что Германия продолжает отказываться поставлять Marder Украине.

Греция, Германия и Украина готовят круговой обмен боевыми машинами пехоты.

Об этом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила для Bild.

Германия передаст Греции 40 БМП Marder, а та отдаст Украине советские БМП-1 (тоже 40 единиц).

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"Отремонтированные немецкой промышленностью 40 Marder очень скоро поедут в Грецию. 40 модернизированных советских бронетранспортеров БМП-1 так же скоро отправятся из Греции в Украину. Все согласовано, круговой обмен находится на финальном этапе", - сказала Ламбрехт.

Можно сделать вывод, что Германия продолжает отказываться поставлять Marder Украине.

Напомним, 14 сентября появилась информация, что Германия передала Украине еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

Также в ОПУ заявили, что система круговых поставок тяжелого вооружения Украине не работает, поэтому у президента Украины ожидают "слово" Германии относительно этого.

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