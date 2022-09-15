Поставки будут координироваться с союзниками в рамках НАТО

Немецкий министр пообещал Украине вооружение. Поставки будут координироваться с союзниками в рамках Североатлантического альянса.

Об этом пишет Spiegel.

"Больше оружия поедет в Украину", - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в кулуарах обсуждений "Большой семерки" в Бранденбурге.

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При этом он не уточнил, идет ли речь о передаче уже анонсированного вооружения или о дополнительных поставках.

Как ранее сообщал УНИАН, немецкое издание Die Welt писало, что в Германии с июня текущего года блокируются дальнейшие поставки тяжелого вооружения в Украину. Минобороны ФРГ проводит регулярные встречи с обсуждением этого вопроса. Но они заканчиваются нулевым результатом для ВСУ.

При этом депутаты Бундестага Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СвДП) озвучили мнение, что Германия должна срочно предоставить больше оружия Украине для обеспечения ее выживания, даже если это повлечет временные пробелы в бундесвере.

Позже стало известно, что Германия передала Украине еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. В частности, в разделе о предоставлении Украине военной поддержки речь идет о том, что ею уже получено 24 зенитных самоходных артиллерийских установок.

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