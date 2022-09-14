Также Украина уже получила 67 холодильников для медицинских материалов.

Германия передала Украине еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

В частности, в разделе о предоставлении Украине военной поддержки речь идет о том, что ею уже получено 24 зенитных самоходных артиллерийских установок GEPARD (добавилось еще четыре, поскольку ранее речь шла о 20 таких установок).

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Также Украина уже получила 67 холодильников для медицинских материалов (ранее было только 2 таких холодильника).

Еще Украина получила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы COBRA.

Кроме того, Германия передала Украине 54 бронетранспортеры M113, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 3 реактивных систем залпового огня Mars II и много другого оборудования, оружия, боеприпасов и патронов.

Как ранее сообщал УНИАН, немецкое издание Die Welt писало, что в Германии с июня текущего года блокируются дальнейшие поставки тяжелого вооружения в Украину. Минобороны ФРГ проводит регулярные встречи с обсуждением этого вопроса. Но они заканчиваются нулевым результатом для ВСУ.

При этом депутаты Бундестага Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СвДП) озвучили мнение, что Германия должна срочно предоставить больше оружия Украине для обеспечения ее выживания, даже если это повлечет временные пробелы в бундесвере.

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