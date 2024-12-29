По словам россиян, один из экипажей этой системы якобы уничтожил 10 целей на фронте.

Перед началом полномасштабной войны РФ против Украины в декабре 2021 года сообщалось о том, что в России должен был пойти в производство их аналог польского ЗРК Poprad, то есть зенитный ракетный комплекс малой дальности "Гибка-С". Однако в течение 2022 года эти системы в армию РФ так и не попали, пишет Defense Express.

Но уже в 2023 году Россия начала поставлять системы "Гибка-С", поэтому по состоянию на сейчас известно о как минимум трех партиях серийных поставок, две из которых в 2024 году. Кроме того, зимой 2024 года украинские военные уничтожили одну из таких систем.

"Комплекс "Гибка-С" состоит из двух машин, боевой машины зенитчиков, которая оснащена четырьмя пусковыми установками для зенитных ракет, прежде всего используются ракеты типа "Верба" (и "Игла-С"), а также машина разведки и управления. Последняя оснащена радиолокационной станцией 1Л122 "Гамонь", которая в соответствии с заявленными характеристиками может обнаруживать цели на дальности до 40 км и высоте до 10 км с максимальной скоростью до 700 м/c, заявленная точность по дальности составляет до 100 м", - объяснили аналитики.

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В то же время в РФ говорят, что дальность обнаружения целей зависит от типа, поэтому комплекс "Гибка-С" могут использовать и против беспилотников, и против таких целей, как крылатые ракеты, вертолеты или самолеты.

"Машина оснащена комплексом ночного видения и тепловизором, соответственно может работать как днем, так и ночью и при любых погодных условиях. Напомним, что комплекс "Гибка-С" базируется на шасси российского бронеавтомобиля типа "Тигр"", - подчеркнули в Defense Express.

Также российские оккупанты говорят, что после обнаружения цели на запуск ракеты для поражения цели нужно две-три минуты. Враг заявляет, что один из экипажей якобы уничтожил 10 целей на фронте, включая различные БпЛА, речь идет об одном из расчетов 30-й мотострелковой бригады.

Другие материалы об оружии РФ

Ранее эксперты раскрыли детали о новой вражеской колесной самоходной артиллерийской установке (САУ), которую россияне используют на фронте. По их словам, машина, кроме бронирования также защищена штатными противодронными экранами и системой РЭБ.

В то же время Институт изучения войны сообщил, что Россия вдвое нарастила производство "Шахедов". Кроме того, РФ активно разрабатывает низкотехнологичные дроны-приманки похожие на "Шахед", которые используются для преодоления систем ПВО Украины.

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