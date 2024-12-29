Новая САУ получила артиллерийскую часть от дальнобойной пушки "Гиацинт-Б", что позволило увеличить максимальную дальность огня.

Армия РФ начала использовать на фронте новую колесную самоходную артиллерийскую установку (САУ), которая вероятно является модификацией 152-мм самоходной гаубицы 2С43 "Мальва". Как сообщает "Милитарный", видео новой САУ опубликовали российские медиа.

"В целом новая САУ имеет аналогичную с 2С43 компоновку, и вероятно использует все те же элементы что и "Мальва", включая систему наведения, кроме артиллерийской части", - считают эксперты "Милитарного".

По их словам, новая САУ, вместо 152-мм гаубицы 2А64, получила артиллерийскую часть от дальнобойной пушки 2А36 "Гиацинт-Б", что позволило увеличить максимальную дальность огня САУ обычными осколочно-фугасными боеприпасами с 24,7 км до 30,5 км и активно-реактивными снарядами с 29 км до 33,1 км.

Кроме того, сообщают эксперты, машина, кроме бронирования также защищена штатными противодронными экранами и системой РЭБ.

В то же время, отмечает после анализа видео эксперт в бронетанковой технике Андрей Тарасенко, новая САУ использует не новую артиллерийскую часть, созданную на базе 2А36, а является установленной на новое шасси пушкой "Гиацинт-Б", снятой с хранения.

Пока неизвестно, это было использовано только для изготовления первого прототипа, или также будет применяться и для серийного производства, отмечают эксперты "Милитарного", при этом отмечают, что сейчас новые пушки 2А36 в РФ не производятся.

Кроме того, несмотря на одинаковый калибр 152 мм с другими советскими и постсоветскими системами, системы на базе пушки 2А36 не совместимы с ними по боеприпасам, и требуют производства собственной линейки снарядов и зарядов, отмечают эксперты.

Новое российское оружие

Ранее сообщалось, что российский флот получил атомную субмарину, которая может запускать "гиперзвуковые" ракеты "Циркон".

Также сообщалось, что Россия масштабировала производство "Шахедов" накануне зимней кампании против Украины, несмотря на санкции и технические ограничения. По данным ISW, российский завод в специальной экономической зоне "Алабуга" изготовил 5760 дронов "Шахед" с января по сентябрь 2024 года. Это вдвое больше, чем было выпущено в 2023 году.

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