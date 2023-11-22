Украина получила еще 20 боевых машин пехоты Marder с боекомплектом и 1 танк для разминирования Wisent-1.

Германия передала Украине новую помощь в области безопасности. Об этом сообщают оборонные ведомства Украины и Германии.

В частности, новый пакет военной помощи от Германии включает:

20 БМП Marder с боекомплектом (ранее Украина получила уже 60 таких БМП);

1 танк для разминирования Wisent-1 (ранее Украина получила 11 единиц такой техники);

5 гусеничных носителей Warthog Ambulance (ранее поступило 5 единиц такой техники);

2380 снарядов 155 мм калибра (ранее было доставлено 19,530 таких снарядов);

2428 криптофонов (ранее уже было передано 239);

2 тягача 8x8 HX81 (ранее было передано 79);

2 полуприцепа (ранее было 74);

9 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы) (раньше было передано 300 единиц такой техники);

2 кареты скорой помощи (ранее было передано 47).

Военная помощь от Германии - детали

21 ноября министр обороны Германии Борис Писториус во время совместного брифинга с министром обороны Украины Рустемом Умеровым рассказал детали о новом пакете помощи, который Германия передает Украине. В новый пакет помощи для Украины войдут четыре системы IRIS-T, противотанковые мины, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра. В 2024 году Украине всего будет предоставлено 140 тысяч 155-мм снарядов.

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