Министерство финансов Германии решило увеличить военный бюджет.

Министерство финансов Германии приняло решение удвоить военную помощь Украине в рамках дотаций на 2024 год.

Об этом сообщает Bild, ссылаясь на источники в правительстве страны. Изначально Минфин ФРГ заложил в военный бюджет лишь 4 млрд евро на военную помощь Киеву.

Поскольку все средства уже зарезервированы под обещанные проекты, на новые оставалось лишь порядка 120 млн евро, отмечает СМИ.

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В связи с этим глава Минобороны Германии Борис Писториус потребовал выделить дополнительные 5 млрд евро в ходе текущих бюджетных переговоров.

Источник в правительстве указал, что Бундестаг частично согласился с этим требованием и решил увеличить военный бюджет на 4 млрд евро. За соответствующие правки бюджетный комитет Бундестага намерен проголосовать на следующей неделе.

Также у Минобороны в резервах предусмотрены еще 2 млрд евро. Эти деньги рассматриваются в качестве расходов на выполнение долгосрочных оборонных контрактов.

Таким образом, военная помощь Киеву на 2024 год составит 8 млрд евро, а Германия достигнет необходимого уровня расходов на оборону, как того требуют стандарты НАТО. Речь идет о 2,1% ВВП в год.

У Евросоюза появились трудности с военной помощью для Украины

Тем временем план Евросоюза выделить Киеву в качестве военной помощи до 20 млрд евро может потерпеть крах. Глава дипломатии ЕС Жозеп Борреля еще в июле 2023 года предложил создать денежный фонд с пополнением до 5 млрд евро в год для помощи Украине. Министры ЕС должны детальнее рассмотреть данную инициативу во вторник, однако некоторые дипломаты отмечают, что не все страны согласны сразу наперед давать такие большие деньги Украине. В частности, против выступает Германия.

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