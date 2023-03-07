Украина активно готовится к наступлению и проводит соответствующие "военные игры" с американскими военными, рассказал Пионтковский.

Вооруженные силы Украины получат дальнобойные ракеты ATACMS до "решающих сражений" в конце апреля - начале мая.

Уверенность в этом выразил российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский, отметив, что Украина активно готовится к наступлению и проводит соответствующие "военные игры" с американскими военными, передает 24 канал.

Эксперт не сомневается, что ВСУ обязательно усилятся ракетами ATACMS с дальностью полета в 300 километров, чтобы доставать все временно оккупированные территории:

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"ATACMS будут. К периоду решающих сражений, которые, как считают военные эксперты, начнутся на конец апреля - начало мая. Как правильно подчеркнул генерал Ходжес, ATACMS будет достаточно для разгрома военной группировки в Крыму и ее изоляции. Это безусловно станет триггером к внутриполитическим процессам в бункере".

По словам Пионтковского, сейчас ВСУ могут обстреливать россиян на 80 километров благодаря ракетам GMLRS. Также отмечается, что была информация о передаче ВСУ бомб GLSDB на 160 километров.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины- новости

Как писал УНИАН, экс-командир спецназа Израиля Денис Десятник заявлял, что ВСУ нужны дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы защищать украинские города от ударов РФ.

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что дальнобойные ракеты ATACMS могут кардинально изменить ход боевых действий в Украине.

Издание Politico сообщалось, что США до сих пор не начали поставки дальнобойных ракет ATACMS в Украину якобы из-за того, что американской армии самой их не хватает.