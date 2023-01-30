Зеленский и Фредериксен говорили о возможности усиления украинской ПВО на юге и о расширении "танковой коалиции".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила передачу Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

"Мы передаем все наши 19 гаубиц", - заявила она в Одессе во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский отметил, что этот визит премьер-министра Дании, которую сопровождают несколько министров, в частности обороны и иностранных дел, свидетельствует о поддержке Украины.

Видео дня

"В Одессе проведены переговоры, которые касаются всех ключевых аспектов взаимодействия. Во-первых, это оборона. Спасибо Дании за усиление нашей артиллерии, в частности за фундаментальное решение поставки гаубиц Caesar", - сказал Зеленский.

Также он поблагодарил страну за готовность присоединиться к "танковой коалиции". Зеленский уточнил, что этот вопрос сегодня обсуждался, он не хотел бы говорить об этом в деталях, но верит, что Украина увидит эту технику в ближайшее время.

"Также говорили о возможности усиления нашей противовоздушной и противокорабельной обороны для юга государства", - сказал президент Украины.

Он добавил, что главное в этом вопросе – это скорость. Речь идет не только о Дании, но и обо всех партнерах Украины.

Помощь Украине от Дании - что известно

В декабре 2022 года Киев обратился к Копенгагену с просьбой предоставить гаубицы французского производства Caesar.

19 января зарубежные СМИ сообщили, что Дания передаст Украине эти артиллерийские системы вооружение.

В то же время Копенгаген не вступил в "танковую коалицию". Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что есть 44 танка, но 14 из них сейчас находятся в странах Балтии, остальные 30 танков не передадут Украине, потому что страна помогает защищаться от российской агрессии иначе.

Вас также могут заинтересовать новости: