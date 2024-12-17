Это оружие представляет собой довольно интересный гибрид высокоточной бомбы и ракеты.

Новая высокоточная авиационная бомба Armement air-sol modulaire (AASM, A2SM или HAMMER) калибра 2000 фунтов (925 кг) приобретет полную оперативную способность к концу 2024 года. Об этом сообщает Zone Militaire.

"Это новое оружие даст Rafale увеличенные ударные возможности, особенно, с конфигурацией полезной нагрузки до трех 1000-кг AASM на самолет", - заявили ранее в компании-разработчике Safran. Новую версию боеприпаса сможет использовать Rafale, обновленный до стандарта F4.

Отметим, что Rafale является одним из самых передовых в мире истребителей четвертого поколения.

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Он может использовать широкий арсенал бомб и ракет, включая "обычную" версию AASM и крылатые ракеты Storm Shadow. Ранее сообщалось об испытаниях им модернизированной ракеты ASMPA-R, которая может нести ядерный заряд.

AASM - справка

Armement air-sol modulaire является целым семейством французских высокоточных боеприпасов, которое разработала компания Safran Electronics & Defense. Речь идет о комплекте, который присоединяют к обычной неуправляемой бомбе, что превращает ее в управляемую.

Дальность такого боеприпаса составляет более 70 км. Это означает, что самолет-носитель может действовать вне зоны поражения некоторых вражеских зенитных систем.

В состав базовой версии AASM входит носовой модуль с системой наведения и хвостовой модуль с ракетным ускорителем, которые присоединяют к 250-килограммовой бомбе.

Для AASM можно использовать различные системы наведения - инерционную систему и GPS, а также инфракрасное или лазерное наведение.

Напомним, недавно в сеть выложили первое фото украинского Су-25, адаптированного под применение AASM.

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