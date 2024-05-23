Недавно учения по применению тактического ядерного оружия также начали в России.

Французский истребитель Dassault Rafale совершил успешные испытания обновленной ракеты ASMPA-R, способной нести ядерный заряд. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в соцсети X (ранее Twitter).

Ракету запустили без боеголовки.

"Поздравляем все силы, команды министерства и промышленных партнеров, привлеченных к операции", - написал глава французского оборонного ведомства. Видео дня

Примечательно, что французы протестировали ракету параллельно с российскими учениями по применению тактического ядерного оружия. Ранее сообщалось, что россияне приобщили к ним достаточно редкие военные образцы.

ASMP - что это за ракета

Air-sol moyenne portée (ASMP) является французской ракетой воздушного базирования производства MBDA France, способной нести ядерный заряд. Во Франции ее называют "предстратегическим" оружием, то есть последней упреждающей мерой перед полномасштабным применением стратегических ядерных сил.

ASMP приняли на вооружение в 1986 году. Разработку модернизированной версии ASMP-A начали в 1997-м, ракета поступила на вооружение в 2009 году. В 2016-м запустили еще одну программу модернизации, которая получила название ASMPA-R. Первое огневое испытание обновленной ракеты провели в декабре 2021 года.

Модернизация предусматривает расширение радиуса действия ASMP и добавление новой термоядерной боеголовки мощностью 300 кт. Известно, что дальность действия предыдущего варианта - ASMP-A - составляет 500 км. Скорость этой версии достигает 3 М.

Франция наращивает производство самолетов Rafale

В марте во Франции заявили о наращивании производства очень популярного на современном авиационном рынке истребителя четвертого поколения Dassault Rafale.

Как сообщили во французском авиастроительном гиганте Dassault Aviation, до конца 2024-го планируется увеличить объемы производства самолетов Rafale с двух единиц в месяц до трех. В дальнейшем средний темп производства может достичь четырех самолетов в месяц.

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