Оно является первым визуальным подтверждением интеграции AASM Hammer под штурмовик Су-25.

Самолеты Су-25 Воздушных сил ВСУ действительно адаптировали под новые французские управляемые авиабомбы Armement air-sol modulaire (AASM, A2SM или HAMMER). Соответствующее фото было опубликовано в Telegram-сообществе "Соняшник".

"Это первое визуальное подтверждение самого факта интеграции AASM Hammer под Су-25", - отмечают специалисты военно-технического портала Defense Express.

Ранее единственным подтверждением такой интеграции было заявление от начальника авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергея Голубцова, сделанное еще в июне этого года.

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Для установки Hammer на Су-25 использовали пилон такой же конфигурации, как и в случае с адаптацией бомбы к МиГ-29. Его также можно использовать для подвески управляемых авиабомб JDAM-ER и SDB.

Таким образом, теоретически возможности украинских Су-25 по использованию западных вооружений уже сейчас очень широки и они не ограничиваются AASM.

Бомба HAMMER - что известно

Armement air-sol modulaire является целым семейством французских высокоточных бомб, разработанных компанией Safran Electronics & Defense. Речь идет о комплекте, который присоединяют к обычной неуправляемой бомбе, превращая ее в управляемую.

Дальностью боеприпаса может превышать 70 км. Таким образом, самолет-носитель получает возможность действовать вне зоны поражения многих российских средств ПВО. При этом благодаря модульности существует возможность интегрировать в AASM различные блоки наведения и различные бомбы.

Отметим также, что украинские самолеты используют AASM уже довольно давно. Так, например, в августе в сети разместили ролик, демонстрирующий момент сброса с украинского МиГ-29 двух бомб Hammer.

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