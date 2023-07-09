Франция готовит новые поставки военной помощи с учетом самых насущных потребностей, высказанных Украиной.

Франция продолжит поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо для защиты от российской агрессии и увеличит военную помощь для нашего государства.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью RFI. По ее словам, Париж готовит новые поставки военной помощи с учетом самых насущных потребностей, высказанных Украиной.

"Поддержка, которую мы оказываем, направлена на то, чтобы во взаимодействии с нашими союзниками и партнерами обеспечивать потребности, высказанные украинской властью. Прежде всего речь идет о том, чтобы в очень краткосрочной перспективе помочь Украине защитить себя от агрессии, жертвой которой она стала, сосредотачивая особое внимание на противовоздушной обороне и артиллерии. Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться", - сказала Колонна.

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Также глава МИД отметила необходимость укреплять оборонный потенциал Украины в долгосрочной перспективе, в частности, путем предоставления средств и возможностей, которые вынудят Россию отказаться "от любых новых попыток агрессии в будущем".

"Именно с этой целью Президент Республики предложил Украине, чтобы Франция вместе с несколькими европейскими партнерами осуществляла подготовку пилотов-истребителей", - подчеркнула Колонна.

Военная помощь для Украины от Франции - новости

Как сообщал УНИАН, в марте стало известно, что Франция удвоит поставку Украине 155-мм снарядов - до двух тысяч в месяц. Эти снаряды Украина активно использует во французских САУ "CAESAR" и в немецких PzH 2000.

В мае сообщалось, что Франция предоставит Украине десятки бронированных машин и легких танков, в частности AMX-10RC. Также Париж сосредотачивает свои усилия на поддержке украинской противовоздушной обороны.

Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция открыта к подготовке пилотов Вооруженных сил Украины. Он добавил, что для обучения украинских пилотов на французских самолетах "нет никаких табу".

Кроме этого Макрон намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет. Подробностей он не раскрыл отметив лишь, что дальность полета этих ракет "позволит Украине сопротивляться".

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