Больше всего помогают Германия, Нидерланды и Польша.

Страны Европейского союза с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине разнообразной помощи на 72 млрд евро.

Как передает корреспондент УНИАН из Брюсселя, в документе, предоставленном представителями Европейского парламента отмечается, что наибольшей стала экономическая помощь, которую в ЕС оценили в 37,8 млрд евро. Еще 17 миллиардов составила помощь украинским беженцам в пределах стран ЕС, 15,3 миллиарда – военная помощь и почти 2 миллиарда – гуманитарная.

Также в документе изложена информация о предоставлении отдельных видов помощи разными странами. Общая сумма помощи составила 26,181 млрд евро. Судя по всему, эти данные не учитывали помощь беженцам и экономическую помощь, которая оказывалась Еврокомиссией.

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Из этих данных следует, что больше всего помощи Украина получила от Германии – всего на 7,282 млрд евро. Из них гуманитарная помощь составила 1,739 млрд евро, финансовая – 1,3 млрд евро, а военная - 4,242 млрд евро. Германия является лидером по каждому из видов помощи.

На втором месте идут Нидерланды с показателем в 3,938 млрд евро (587 млн евро гуманитарной помощи, 993 млн евро финансовой и 2,359 млрд евро военной).

Замыкает тройку лидеров Польша, которая предоставила Украине 3,527 млрд евро общей помощи (170 млн евро гуманитарной помощи, 934 млн евро финансовой и 2,423 млрд евро военной).

Далее следуют Франция (всего 1,537 млрд евро), Швеция (1,4 млрд евро), Италия (1,022 млрд евро), Дания (961 млн евро), Чехия (937 млн евро), Финляндия (899 млн евро), Австрия (767 млн евро), Испания (723 млн евро), Португалия (489 млн евро).

Отдельно стоит выделить страны Балтии, которые по объемам находятся в середине списка, однако являются абсолютными лидерами по соотношению оказанной помощи к уровню валового внутреннего продукта. Так, Латвия предоставила Украине помощи на 1,24 млрд евро, что составляет 1,24% ВВП этой страны. В Эстонии этот показатель составил 1,1% от ВВП (313 млн евро), а у Литвы – 0,93% ВВП (486 млн евро).

Военную помощь Украине не оказывали только Ирландия, Венгрия, Кипр и Мальта.

Греция не оказывала ни гуманитарной, ни финансовой помощи, однако ее военная поддержка составила 188 млн евро.

Поддержка ближайших соседей Украины - Румынии и Венгрии - является наименьшей среди стран ЕС, если не брать Кипр и Мальту. Венгрия предоставила лишь 47 млн евро гуманитарной помощи (0,033% ВВП этой страны), а Румыния – 8 млн евро гуманитарной и 3 млн евро военной помощи (всего 11 млн евро или 0,005% ВВП).

Помощь Украине во время войны

В 2022 году Украина получила макрофинансовую помощь от ЕС на 7,96 млрд евро, еще 626 млн долларов было выделено в виде грантов. В этом году макрофинансовая помощь от ЕС должна составить 18 млрд евро. Эта поддержка позволяет покрывать значительную часть дефицита государственного бюджета.

Кроме этого, в рамках тренировочной миссии для украинских военнослужащих (EUMAM) в ЕС уже прошли подготовку 24 тысячи защитников.

9 мая 2023 года Соединенные Штаты выделили Украине пакет помощи на 1 миллиард 200 миллионов долларов.

26 июня 2023 года Совет министров Европейского Союза по иностранным делам на 3,5 миллиарда евро увеличил общий финансовый рубеж Европейского фонда мира, через который, в том числе, выделяется военная помощь Украине. Раньше фонд составлял около 7,9 миллиарда евро, а теперь - более 12 миллиардов.

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