Он заявил, что Франция поставит Украине ракеты, "дальность которых позволяет сопротивляться".

Президент Франции Эммануэл Макрон намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TF1.

Подробности о поставляемом вооружении для Украины Макрон не раскрыл, отметив лишь, что в числе них будут и ракеты, дальность полета которых "позволит Украине сопротивляться".

Он отметил, что в прошлом уже было осуществлены значительные поставки вооружения в Украину, включая самоходные артиллерийские установки Caesar, боеприпасы и бронетехнику.

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"Мы помогаем Украине противостоять российскому агрессору. Это означает, что мы не поставляем оружие, которое может попасть на российскую землю или атаковать Россию",- сказал он.

Дальнобойные ракеты для Украины - что известно

11 мая стало известно, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

По словам экспертов, Дальнобойные ракеты Storm Shadow помогут украинской армии во время контрнаступления и станут проблемой для российской системы ПВО.

Storm Shadow - крылатая ракета большой дальности. Ее разработкой совместно занимались Великобритания и Франция. Эти ракеты оснащены усовершенствованной навигационной системой для обеспечения точности.

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