Украина активно использует 155-мм снаряды во французских САУ "CAESAR" и в немецких Pzh 2000.

Франция удвоит поставку Украине 155-мм снарядов – до двух тысяч снарядов в месяц, заявил министр вооруженных сил Себастьен Лекорню в интервью журналистам.

Он заявил, что Париж "поставит наземную технику, необходимую для контрнаступления Украины": "Таким образом, мы удваиваем поставки 155-мм снарядов, чтобы с конца марта довести их до 2 тысяч в месяц", — цитирует Лекорню BFM Business.

Украина активно использует 155-мм снаряды во французских САУ "CAESAR" и в немецких Pzh 2000.

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Запад наращивает производство боеприпасов – что известно

На фоне застопорившегося наступления России Запад усиленно готовит Украину к контрнаступлению, который, по ожиданиям США, должен начаться уже к концу весны.

Кроме передачи тяжелой бронетехники, США и союзники также сосредочены на наращивании производства боеприпасов.

Уже 20 европейских стран присоединились к проектному соглашению по закупке боеприпасов 155-го калибра для ВСУ. 1 миллион снарядов калибра 155 мм будут переданы Украине в течение 12 месяцев.

Например, польское правительство при поддержке Германии попытается привлечь и частные польские компании-производители оружия. В свою очередь, и Словакия планирует увеличить производство 155-мм снарядов в 5 раз – до 150 тысяч в год.

О пятикратном увеличении помощи накануне объявил и Берлин. Правда, на это уйдет несколько лет.

По разным оценкам, Украина выпускает 6000-7000 артиллерийских снарядов в день, что составляет около трети от используемого Россией количества снарядов.

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