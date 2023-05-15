По его словам, тренировки пилотов могут "начаться уже сейчас".

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Франция открыта для подготовки пилотов Вооруженных сил Украины.

"Подготовка может начаться уже сейчас", – сказал Макрон в интервью TF1. По его словам, обучение может проводиться с "европейскими странами, которые готовы" присоединиться к этой программе.

"Думаю, с американцами сейчас ведутся обсуждения", – отметил президент Франции.

Видео дня

В то же время, отвечая на вопрос о том, будут ли для обучения украинских пилотов задействованы французские самолеты, Макрон заявил, что "здесь нет никаких табу".

Встреча Зеленского и Макрона: главное

В воскресенье, 14 мая 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. Во время встречи с Эммануэлем Макроном он обсудил, в частности, вопросы потребностей Украины для укрепления обороноспособности и защиты украинского неба. Кроме того, лидеры государств затронули вопросы евроатлантической и европейской интеграции Украины.

Позже на сайте Офиса президента опубликовали совместную декларацию Франции и Украины по итогам этого визита. В ней говорилось, в частности, о том, что Франция передаст Украине десятки бронемашин и легкие танки. В частности, Украина получит AMX-10RC.

Вас также могут заинтересовать новости: