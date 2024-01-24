В Германии раскрыли свои планы военной помощи Украине на 2024 год.

Германия планирует в 2024 году обучить не менее 10 тысяч солдат ВСУ, а также намерена поставлять Украине танки и другую технику. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Tagesspiegel.

По его словам, главным приоритетом немецкой помощи Украине остаются системы ПВО. Именно Берлин возглавляет коалицию стран-партнеров, которые занимаются вопросами укрепления противовоздушной обороны Украины. В частности Германия намерена в этом году передать Украине дополнительные зенитные комплексы IRIS-T и зенитные самоходки Gepard.

Писториус признал, что Германии следует ускорить производство вооружений, и Берлин готов взять на себя эту задачу. "Мы покрываем самые насущные потребности Украины здесь и сейчас с помощью оружия, материалов и обучения", - подчеркнул Писториус.

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В частности министр обороны ФРГ обещает Украине дополнительные поставки артиллерии и артиллерийских боеприпасов и более 80 танков Leopard 1. Также Писториус обещает Украине поставки бронетранспортеров, инженерных танков, включая мостоукладчики, 450 защищенных машин, систем разминирования, беспилотников, радаров и систем разведки.

Военная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Германия впервые передаст Украине авиационную технику. Речь идет о военных вертолетах Sea King Mk 41 в количестве шести машин. Некоторые немецкие обозреватели уже успели раскритиковать это обещание, отметив, что речь идет о старой рухляди, а не полноценной боевой технике.

Также мы рассказывали, что Канада передаст Украине 10 многоцелевых катеров Zodiac Hurricane Technologies, стоимостью примерно 20 миллионов долларов. Кроме того, Канада предоставит гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал для обучения украинских пилотов на F-16. Обучение начнется в феврале 2024 года и продлится до 2025 года.

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