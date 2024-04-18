Наиболее интересным образцом стала шестиколесная бронемашина.

Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому и министру обороны Рустему Умерову представили новейшие образцы украинской военной техники.

Как сообщает "Милитарный", речь идет о модернизированной боевой машине пехоты БМП-1ТС с украинским модулем "Спис-Синтез". Также была представлена бронемашина Oncilla и другая техника.

Отмечается, что наиболее интересным образцом стала шестиколесная бронемашина. Ранее ее не видели. Название новинки пока не афишируется.

"Визуально машина почти полностью повторяет контуры известной машины Mbombe 6×6, которая была разработана южноафриканской компанией Paramount Group. Из собственных источников "Милитарному" известно, что лицензионное производство этих машин было налажено и одним из украинских предприятий", – говорится в материале.

Mbombe – это колесная бронированная боевая машина, разработанная компанией Paramount Group в 2010 году. Она может вмещать восемь пехотинцев. Причем для каждого бойца в этой ББМ выделено отдельное противоминное кресло. Также в машине размещаются три члена экипажа: командир, водитель и наводчик.

"В базовой комплектации машина весом в 16 тонн имеет 3 класс защиты по стандарту STANAG 4569. Он предусматривает выдерживание обстрела из стрелкового вооружения калибра 7,62×51 бронебойными патронами (...) Он оснащен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 30-мм автоматическим гранатометом КБА-117, спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62-мм. Кроме того, в модуль интегрирован противотанковый ракетный комплекс "Барьер" с пусковыми для 2 ракет", – рассказывает "Милитарный".

Также эта машина имеет колесный привод 6×6 и способна развивать скорость в 100 км/ч, а запас хода составляет 700 км.

Производство оружия в Украине

Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, способные искать и поражать удаленные цели. Сейчас их производят полдюжины компаний. В частности, в Украине есть "супердроны", пролетающие 3000 километров и достигающие Сибири.

Кроме того, Украина представила аналог дрона "Ланцет". Он может уничтожать даже вертолеты. Название разработки держат в секрете, но уже известно, что она имеет электрический двигатель и запускается с катапульты.

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