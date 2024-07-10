Норвежские F-16 были выведены из эксплуатации два года назад.

Сегодня стало известно, что Украина получит от Норвегии шесть истребителей F-16, об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере на саммите НАТО в Вашингтоне. Как отмечает Defence Express, Норвегия впервые объявила количество F-16, которые будут переданы Украине и их количество значительно меньше неофициальных оценок.

"Норвегия, которая еще в 2022 году вывела все F-16 из эксплуатации, стала наименьшим донором этих самолетов в Украину. Например Дания передает 19 самолетов, Бельгия - 30, Нидерланды - 24", - отмечают эксперты.

При этом, как указывают в Defence Express, официально в Норвегии никогда не объявляли, сколько именно самолетов может быть передано. В неофициальных оценках звучали цифры до 22 F-16, при этом отмечалось, что далеко не все из этих машин исправны и некоторые из них сгодятся только на запасные части. В августе 2023 года премьер страны отмечал, что вероятно речь будет идти о менее чем 10 машинах.

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Кроме того, в январе 2024 года в Норвегии официально объявили о передаче для обучения украинских пилотов двух F-16.

И то, что из 22 якобы имеющихся бортов в Норвегии в боевом состоянии только шесть, а еще два - сгодились только для обучения, вполне закономерно, отмечают эксперты.

Норвежские F-16 были выведены из эксплуатации уже два года назад и по состоянию на 2022 год их было 57 единиц. При этом из этого количества 32 подержанных истребителей выкупила Румыния. И понятно, что Бухарест отбирал лучшие и самые свежие самолеты, отмечают в Defence Express.

Еще на 12 норвежских F-16 претендовала частная компания Draken International, которая занимается обучением пилотов, однако эта сделка была отменена.

"То есть проблема больше не в том, что Норвегия передает только шесть F-16, а в том, что только шесть F-16 у страны, после двух лет после списания, находятся в состоянии, позволяющем вести боевые действия", - заключают эксперты.

F-16 для Украины

Как заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, истребители F-16 уже этим летом будут летать в небе Украины. Госсекретарь США отметил, что самолеты поступают от Дании и Нидерландов.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо не менее 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять России в небе.

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