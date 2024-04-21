Оба борта отрабатывали различные сценарии боев, выяснили журналисты.

Прошел первый в истории "воздушный бой" между модифицированным F-16 - самолет, которым управлял искусственный интеллект (известен как X-62A), и бортом с пилотом, и насчет этого эпохального поединка американские военные кое-что скрывают.

В США чиновники заявили, что противостояние прошло успешно, однако, ссылаясь на соображения национальной безопасности, не сообщили, кто одержал победу, пишет Business Insider.

"Все идет хорошо или даже быстрее, чем мы надеялись", - сказал журналистам руководитель программы ACE в Управлении перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) подполковник Райан Хефрон. В то же время офицер подчеркнул, что более подробная информация насчет "воздушного боя" не может быть предоставлена.

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Журналисты также узнали, что "воздушный бой" прошел в сентябре 2023 года базе Военно-воздушных сил США "Эдвардс", которая находится в штате Калифорния. "...оба истребителя... отрабатывали различные сценарии... боев", - отмечается в материале.

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Ранее стало известно, что первый в истории реальный "воздушный бой" между истребителем с ИИ и пилотируемым бортом прошел в 2023 году. СМИ узнали, что скорость полета бортов достигала 1 900 км/ч. На борту X-62A для подстраховки находился пилот.

X-62A создан на базе двухместного самолета F-16D. После того, как X-62A собрали в декабре 2022, он совершил более 20 испытательных полетов. СМИ отмечали, что особенность этого борта заключается в том, что он может имитировать системы любого летательного аппарата.

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