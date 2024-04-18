На борту самолета X-62A для подстраховки находился пилот, узнали журналисты.

В США модифицированный F-16 - самолет, способный летать в автономном режиме и известный как X-62A, принял участие в первом в своем роде испытательном "воздушном бое" против пилотируемого истребителя.

Об этом сообщает The War Zone. X-62A создали на базе двухместного F-16D. Особенность самолета - его способность имитировать системы любого летательного аппарата. "Воздушный бой" между пилотируемым F-16 и X-62A под руководством ИИ провели в 2023 году. Имитацию выполнили на расстоянии 600 метров, скорость полета достигала 1900 км/ч.

Для подстраховки на борту X-62A находился пилот, однако это нисколько не умаляет достижения американских инженеров. Уже сейчас можно говорить о том, что машинное обучение в воздухе стало реальностью. Пока это только эксперимент, однако в будущем не исключают применения искусственного интеллекта в реальном воздушном бою.

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Применять ИИ можно будет как на старых истребителях, так и на перспективных машинах, которые еще не совершили своего первого полета.

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Ранее стало известно, что Соединенные Штаты активно работают над созданием истребителя шестого поколения, причем речь идет сразу о нескольких образцах - для Воздушных сил и нужд флота.

В марте стало известно, что финансирование программы для ВМС отложили, тогда как программа Воздушных сил Next Generation Air Dominance получит даже больше, чем в прошлом году. Кроме того, Соединенные Штаты активно работают над перспективным бомбардировщиком B-21. Он уже испытывается в небе.

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