Черник добавил, что в эти истребители интегрирована ракета класса "воздух - воздух" AIM-120 AMRAAM.

Первые самолеты F-16 от западных партнеров могут поступить в Украину уже к лету, речь идет о шести единицах. Военный эксперт Петр Черник говорит, что это количество для начала – довольно неплохо.

В эфире "24 канала" он отметил, что истребители F-16 помогут Украине в нескольких аспектах. В частности, качество охоты на вражеские дальнобойные ракеты станет лучше. Особенно это касается противодействия крылатым ракетам – Х-101/505 и 3М14 "Калибр";

Черник также добавил, что в эти истребители интегрирована ракета класса "воздух - воздух" AIM-120 AMRAAM. Она может бить на расстояние до 180 километров, поэтому украинские пилоты F-16 будут "охотиться" и на вражеские "сушки", которые несут КАБы.

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"Мы уже убедились, что Patriot, которыми гораздо труднее уничтожить Су-34, и так показали хороший результат. Даже пара истребителей может на глубину до 100 километров над оккупированной территорией "настрелять" немало чувствительного оружия, прежде всего того, которое несет ФАБ-500 и УПАБ-1500", – резюмировал военный эксперт.

F-16 для Украины: последние новости

Ожидается, что первые 12 украинских пилотов будут готовы к боевым вылетам на F-16 к лету 2024 года. Этому предшествовали 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. К тому времени будет поставлено шесть F-16 из 45, которые были обещаны западными партнерами, пишет NYT.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что Украина начала готовить взлетно-посадочные полосы для F-16. При этом отмечалось, что инфраструктуру под них с нуля не строят, поскольку в этих условиях этого позволить себе мы не можем – враг "не даст сделать глобальное строительство".

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