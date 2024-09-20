Коваленко отмечает, что можно долго говорить о номенклатуре используемой армией США техники.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко сообщил, что согласно открытым источникам на балансе у армии США стоит более 8 100 танков M1A1 Abrams разных модификаций.

"Из них более 2 650 в эксплуатации, остальные на хранении. Украине был передан батальон - 31 танк. M2A2 Bradley - на балансе армии США более 6 200 этих ББМ. Из них около 1 500 в строю, остальные на хранении. Украине было передано около 300 единиц. Stryker - на балансе армии США более 4 400 этих БТР, из которых 1 800 в пользовании, остальные на хранении. Украине было передано 189", - написал он.

Аналитик отмечает, что М113 на балансе армии США около 5 000 этих БМП, а Украине было передано 200 ед.

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"М1117 - на балансе армии США 2 900 этих БТР, из которых 1 800 в пользовании, остальные на хранении. Украине было передано 250 ед. International MaxxPro - на балансе армии США более 3 000 этих бронеавтомобилей, из которых Украине было передано 440 ед. Oshkosh L-ATV - на балансе армии США более 7 500 этих бронеавтомобилей, из которых Украине было передано 0 ед", - продолжил он.

Коваленко отмечает, что можно долго продолжать по номенклатуре используемой армией США техники.

"Собственно, когда я вижу заголовок о том, что США не передают, что – либо Украине, потому, что у них это заканчивается, у меня возникает лёгкий диссонанс, между фантазиями в излагаемом западными СМИ тексте и объективной реальностью", - отметил эксперт.

Военная помощь Украине от США

Пакеты американской военной помощи для ВСУ в последние месяцы были меньше, поскольку запасы оружия и оборудования Пентагона сократились. Об этом сообщает CNN.

"Речь идет о запасах, которые мы имеем, о чем (украинцы, - УНИАН) просят и о том, можем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что имеем сейчас", - приводит агентство слова одного из чиновников.

Как сообщает CNN, пополнение запасов также является проблемой. Ранее отмечалось, что в США наращивается производство оружия, в частности, 155-мм боеприпасов и зенитных ракетных комплексов Patriot.

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