Коваленко отметил, что на складе в Торопце россияне хранили северокорейские баллистические ракеты KN-23 и "Искандеры".

Мощная атака дронов по складу боеприпасов в российском городке Торопец Тверской области, вероятно, не отсрочит новый массированный удар РФ по Украине. Хотя эта операция может повлиять на обстрелы баллистикой.

Такое мнение высказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Отвечая на вопрос о том, имеют ли украинцы время "передохнуть" от крупных обстрелов, эксперт сказал:

"Нет, не имеем. Поскольку если говорить о комбинированных ударах, то они наносятся не одним типом, они не унифицированы".

Коваленко отметил, что на складе в Торопце россияне хранили северокорейские баллистические ракеты KN-23 и "Искандеры". И поскольку склад уничтожен, это может создать определенную паузу в обстрелах баллистикой.

Однако что касается ударов ракетами Х-101, Х-555, "Калибр", Х-22/32, Х-47М2 "Кинжал", то эта возможность у россиян есть. Эти ракеты хранятся в совершенно других местах. Кроме того, в комбинированных атаках по Украине россияне используют и ударные дроны типа "Шахед".

"Поэтому этот удар, если говорить об угрозе ракетного массового удара по территории Украины, он может уменьшить компонент баллистических ракет, но не по всей комбинированной номенклатуре", – констатировал Александр Коваленко.

Удар по складу боеприпасов в Тверской области РФ

В ночь на 18 сентября город Торопец Тверской области России атаковали дроны, вероятно. Произошло попадание в склад боеприпасов. Из-за значительного пожара и детонации, власти РФ приказали частично эвакуировать население.

Как рассказал источник УНИАН в спецслужбе, российский склад уничтожили дроны Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Сил специальных операций.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что речь идет о не менее 60-70 хранилищ, где хранилось до 30 тысяч различных боеприпасов.

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