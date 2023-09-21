Ступак отметил, что надо научить наших специалистов обслуживать эти танки.

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак объяснил, почему американские танки M1 Abrams так долго не передают Украине.

"Это совсем другой танк, не похожий на те, к которым привыкли наши военные. Он имеет другой двигатель - газотурбинный, в то время, как у танков Leopard и T-72 – дизельные двигатели. Также у него - другая система измерения, но понятно, что футы и дюймы переведут", - сказал он в интервью УНИАН.

Эксперт отметил, что кроме того, надо научить наших специалистов обслуживать эти танки.

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"Это же не просто – взял кувалду, постучал и нормально. Это совсем другая техника, с большим количеством электроники, которой тоже надо уметь пользоваться. Еще один вопрос – запасные части. Если вылетела какая-то шестерня, как ее найти в куче тех запасных частей, которые нам передадут? Там какая-то нумерация, индексы. Этому надо научить", - сказал Ступак.

Он считает, что процесс передачи длился так долго потому, что американцы снимали с этих танков часть электроники и броню с обедненным ураном, которые нам не передадут.

"Потому что это - ноу-хау, а американцы боятся, чтобы это не попало в руки россиян. То есть, они боятся, что россияне могут получить доступ к их технологиям. И, хотя воспроизвести не смогут, но смогут передать китайцам", - добавил Ступак.

Танки Abrams для Украины - детали

Танки Абрамс скоро будут на поле боя в Украине, заявил глава Пентагона во время заседания "Рамштайна". Он также отметил, что вклад США в военную помощь Украине "был мощным и остается таковым".

"Поэтому мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую мы оказываем Украине, использовали эффективно и должно. Мы говорим о танках Abrams, которые уже вот-вот будут на поле боя в Украине", - сказал Остин.

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