Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак объяснил, почему американские танки M1 Abrams так долго не передают Украине.
"Это совсем другой танк, не похожий на те, к которым привыкли наши военные. Он имеет другой двигатель - газотурбинный, в то время, как у танков Leopard и T-72 – дизельные двигатели. Также у него - другая система измерения, но понятно, что футы и дюймы переведут", - сказал он в интервью УНИАН.
Эксперт отметил, что кроме того, надо научить наших специалистов обслуживать эти танки.
"Это же не просто – взял кувалду, постучал и нормально. Это совсем другая техника, с большим количеством электроники, которой тоже надо уметь пользоваться. Еще один вопрос – запасные части. Если вылетела какая-то шестерня, как ее найти в куче тех запасных частей, которые нам передадут? Там какая-то нумерация, индексы. Этому надо научить", - сказал Ступак.
Он считает, что процесс передачи длился так долго потому, что американцы снимали с этих танков часть электроники и броню с обедненным ураном, которые нам не передадут.
"Потому что это - ноу-хау, а американцы боятся, чтобы это не попало в руки россиян. То есть, они боятся, что россияне могут получить доступ к их технологиям. И, хотя воспроизвести не смогут, но смогут передать китайцам", - добавил Ступак.
Танки Abrams для Украины - детали
Танки Абрамс скоро будут на поле боя в Украине, заявил глава Пентагона во время заседания "Рамштайна". Он также отметил, что вклад США в военную помощь Украине "был мощным и остается таковым".
"Поэтому мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую мы оказываем Украине, использовали эффективно и должно. Мы говорим о танках Abrams, которые уже вот-вот будут на поле боя в Украине", - сказал Остин.