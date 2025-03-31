Кендалл подчеркнул на заявлении Трампа о том, что экспортная версия F-47, проданная союзникам США, может иметь пониженные возможности.

Президент Дональд Трамп заявил, что предложит союзникам США менее мощную экспортную версию будущего истребителя шестого поколения F-47, но бывший высокопоставленный чиновник ВВС сомневается, что они захотят этого. Об этом пишет Business Insider.

Бывший министр ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что сомневается, что союзники США захотят купить будущий истребитель-невидимку из-за высокой ожидаемой стоимости и опасений по поводу обязательств США перед своими давними альянсами.

Кендалл, покинувший свой пост в январе, сказал, что цена самолета, которая может составить до 180 миллионов долларов за единицу, что примерно вдвое больше, чем у F-35, может оттолкнуть союзников США.

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"Я был бы очень удивлен, если бы кто-либо из наших партнеров был готов заплатить эту стоимость за единицу нового самолета", - отметил он.

Ожидается, что истребитель F-47 Next Generation Air Dominance (NGAD) будет готов к бою к концу десятилетия.

"Цель состоит в том, чтобы разработать новый истребитель шестого поколения с непревзойденными возможностями малозаметности и ведения воздушного боя, включая возможность летать с беспилотными ведомыми беспилотниками, чтобы дать ВВС США технологическое преимущество для отражения новых угроз", - сказано в статье.

Кендалл сказал, что отношение администрации Трампа к давним союзникам, таким как Канада и десятки стран Европы, может заставить некоторых усомниться в целесообразности дальнейших инвестиций в действительно дорогие американские системы вооружения, такие как будущий F-47. Он отметил:

"Еще одним фактором сейчас, конечно, является то, что отношение, которое мы заняли по отношению к нашим союзникам, заставляет многих из них переосмыслить степень своего сотрудничества и приверженности, а также зависимость от американских источников оборудования".

Кендалл подчеркнул на заявлении Трампа о том, что экспортная версия F-47, проданная союзникам США, может иметь пониженные возможности, поскольку сегодняшние союзники могут не стать такими в будущем.

"У нас традиционно очень близкие союзники, и мы делимся с ними некоторыми из наших лучших возможностей, потому что мы им очень доверяем. Эта администрация, похоже, не разделяет эту точку зрения", - считает экс-министр.

Интересно, что F-47 разрабатывается для полетов вместе с автономными беспилотниками, известными как Collaborative Combat Aircraft. Но Кендалл сказал, что есть вопросы о том, как эти беспилотники будут работать с будущими пилотируемыми истребителями. Он добавил:

"На данный момент нет готовности, уверенности в беспилотных самолетах, чтобы делать ставку полностью на них, верно? И я склонен разделять эту точку зрения".

Кендалл уверен, что США срочно необходимо модернизировать свои ВВС, где средний возраст самолета составляет около 30 лет.

Самолет F-47 - что известно

Президент Дональд Трамп объявил в этом месяце, что Boeing был выбран для строительства нового F-47, выиграв контракт на 20 миллиардов долларов у конкурента Lockheed Martin. Цена акций Boeing выросла после объявления, добавив 4 миллиарда долларов к рыночной стоимости.

Он готов заменить F-22 Raptor, истребитель пятого поколения для завоевания господства в воздухе/превосходства в воздухе, который находится на вооружении с 2005 года. Другой американский истребитель пятого поколения - Lockheed F-35 Lightning II Joint Strike Fighter был разработан в рамках многонациональной программы. Сейчас на этом самолете летают многочисленные союзники.

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