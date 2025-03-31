Президент США не видит выгоды в помощи союзникам — это видно по сделке, которую он пытается навязать Украине.

Президент США Дональд Трамп использует критическую ситуацию Украины в войне как свою "золотую бизнес-возможность", пытаясь навязать Киеву крайне невыгодную сделку по добыче полезных ископаемых, пишет Politico.

Согласно последней версии сделки, США получат половину доходов, полученных от продажи украинской нефти, газа и углеводородов, а также почти все от ее металлов, критически важных минералов и "других извлекаемых материалов". США также получат прибыль от любой инфраструктуры, связанной с природными ресурсами, включая дороги, железные дороги, трубопроводы, порты, терминалы и нефтеперерабатывающие заводы. США также будут получать все роялти и прибыли от природных ресурсов, пока Украина не выплатит США не менее 100 миллиардов долларов военного долга.

Это кардинально отличается от политики ленд-лиза США времен президента Теодора Рузвельта. Издание напоминает, что во время Второй мировой войны США помогли 38 странам поставками и оборудованием на сумму около 50 миллиардов долларов, а получили обратно только около 8 миллиардов долларов. Более того, хотя по условиям сделки предполагалось вернуть неповрежденное оборудование, на самом деле его почти не осталось, и оно было продано союзникам по сниженным ценам.

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Однако сделка Трампа с Украиной "меньше похоже на ленд-лиз и больше похоже на неравноправные договоры, которые имперские западные державы навязали Китаю в 19 веке", - отмечает издание.

При этом главное различие между этими неравноправными договорами и сделкой Трампа по минеральным ресурсам заключается в том, что они были навязаны противнику после военных побед, а не фактически союзнику.

"Хотя украинцы сокрушаются по поводу идеи выплаты репараций США, важно помнить, что Трамп требует не "военные репарации" — выплаты в качестве возмещения за зло, причиненное побежденным агрессором. Вместо этого президент США действует как военный спекулянт, безнравственно пользуясь моментом, чтобы нажиться", - отмечает Politico.

Сделка о полезных ископаемых

США представили Киеву новый проект соглашения, который предполагает почти полный контроль американцев над всеми месторождениями полезных ископаемых Украины без гарантий безопасности. К тому же в новом соглашении по недрам нет ни слова о деньгах для Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что посмотрит на соглашение по полезным ископаемым после того, как его проанализируют юристы относительно наличия там законодательных угроз.

При этом Трамп позже заявил, что якобы Зеленский хочет выйти из сделки по добыче полезных ископаемых. При этом президент США пригрозил, что в случае выхода у Зеленского будут "большие проблемы".

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