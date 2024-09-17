Глава ГУР Буданов рассказал о своем видении развития технологий в ходе полномасштабной войны в Украине.

Количество наземных роботов, которые можно будет использовать в ходе полномасштабной войны, кратно вырастет за этот календарный год, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью главному редактору The Economist Занни Минтон Беддоус.

"Сейчас уже пошел новый этап — наземные работы, но они только начали давать о себе знать. Я думаю, за этот календарный год их количество кратно вырастет. Потому что люди не спешат идти в бой, скажем так. Если можно послать дрон, 10 дронов, или одного солдата, всегда выберут послать 10 дронов, поверьте мне", — добавил Буданов.

Глава ГУР в интервью отметил, что роботы, в отличие от людей, не имеют страха — и это главная слабость человека по сравнению с беспилотными технологиями. Кроме того, Буданов добавил, что развитие новых технологических решений всегда сопровождается контрмерами.

"Если кто-то развивает дроны, то кто-то будет развивать радиоэлектронную борьбу, и наоборот. Но поскольку, как я вам говорю, дроны стали визитной карточкой этой войны и будут влиять во все войны, видимо, ближайших 50 лет, это точно — значит, эти две технологии всегда будут идти рядом, развитие технологий и развитие борьбы с ними, то есть РЭБ", - рассказал он.

Использование дронов на войне в Украине

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Украина научилась противодействовать российским "шахедам". По информации одного из военный аналитиков, воины ВСУ заставляют дроны менять курс и падать.

Кроме того, стало известно, что дешевые беспилотники научились побеждать танки на фронте.

"В ближайшей перспективе нам совершенно необходимо срочно внести некоторые изменения, чтобы сохранить живучесть наших бронетанковых формирований", - сказал генерал армии США Джеймс Рейни.

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