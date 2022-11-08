Дроны имеют комплектующие иностранного производства, в том числе из США, Японии, Австрии, Китая.

Детали иранских беспилотников-камикадзе, которые Россия применяет в войне против Украины, были изготовлены после полномасштабного вторжения, которое произошло 24 февраля.

Как сообщает ГУР в Facebook, представители военной разведки Украины обнаружили информацию, которая может свидетельствовать, что иранские беспилотники в Россию поставляли после 24 февраля: "Винт беспилотника "Mohajer-6" был изготовлен только в феврале этого года. Это только изготовлен. А еще требовалось время, чтобы его доставить в Российскую Федерацию. То есть они были доставлены в этом году".

Так, иранский "Mohajer" собран из деталей, изготовленных в разных странах. По данным разведки, большинство этих комплектующих из США.

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Также беспилотник имеет австрийский двигатель и японскую камеру.

"Никаких российских элементов мы здесь не нашли. На одном элементе есть надпись и на фарси (современный персидский язык, имеет статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане). Камера видимого диапазона – Япония. Лазерный дальномер – китайского производства. Авиационная бомба – иранского производства", – отметил представитель разведки.

При этом украинские специалисты изучают, как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах. Серийные номера и данные о производителях комплектующих сотрудники ГУР МО Украины уже передали странам-партнерам.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна поставила дроны-камикадзе в Россию за несколько месяцев до начала ее полномасштабной войны против Украины. Также Абдоллахиян отрицает поставки в Россию иранских ракет.

Кроме того, глава МИД Ирана утверждал, что иранская военная и политическая делегация отправилась в европейскую страну две недели назад, чтобы встретиться с украинцами, но они не приехали из-за якобы давления США и Германии.

Иранские дроны на войне против Украины

В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. Между тем власти Ирана отрицают продажу беспилотников РФ.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов. Также некоторые СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.

29 октября Кулеба сообщил, что ему звонил министр иностранных дел Ирана Абдоллахиян. Во время звонка Кулеба требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине.

1 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в начале ноября Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов "Shahed-136", "Mohajer-6" и "Arash-2". Поставку БПЛА будут осуществлять Каспийским морем до порта Астрахань в разобранном состоянии.

2 ноября Кулеба заявил, что Украина проинформировала Иран о последствиях в случае продажи России баллистических ракет класса "земля-земля", которые могут поражать цели на расстоянии 300 и 700 км.

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