Поставку БПЛА будут осуществлять по Каспийскому морю в порт Астрахань в разобранном состоянии.

В начале ноября Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Известно, что поставку БПЛА будут осуществлять Каспийским морем в порт Астрахань. Дроны будут поступать в разобранном состоянии. В дальнейшем на территории РФ их соберут, перекрасят и нанесут российское маркировки, в частности "Герань-2", - сказано в сообщении.

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В сообщении отмечается, что с 13 сентября, когда россияне впервые применили против Украины иранские дроны-камикадзе, украинские Силы обороны сбили более 300 таких БПЛА.

Сотрудничество Ирана с Россией - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, в июле этого года Россия закупила у Ирана большую партию боевых дронов Shahed-136 и Mohajer-6. По разным оценкам, их количество может достигать до нескольких тысяч единиц.

29 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ему звонил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, во время звонка Кулеба требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине.

Ранее была информация, что Иран предоставит для РФ высокоточные ракеты, а также бронежилеты.