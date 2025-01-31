Орудие было разработано в период с 1947-го по 1950 год.

На вооружении у российской армии есть редкие пушки Д-74, производство которых было прекращено много лет назад.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, который обнародовал соответствующие фотографии в своем Telegram-канале, это 122-мм орудие, вероятно, поступило оккупантам из Северной Кореи. "Д-74 это уникальная пушка корпусной артиллерии, с которой даже не все бывалые артиллеристы встречались за время своей карьеры", - отмечает эксперт.

По его словам, орудие было разработано в период с 1947-го по 1950 год, а с 1960-го уже выводилось из состава советской армии и шло на экспорт. В результате прекращения производства и тотальной "распродажи" арсенал Д-74 в СССР был фактически исчерпан.

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"В свою очередь, на третий год войны против Украины, министерство обороны России достает редчайший образец корпусной артиллерии – Д-74, который активно начинает поставляться в состав РОВ с прошлого года. Стоит отметить, что дальность выстрела у Д-74 - 20 км, а страны, в которые поставлялись эти пушки, локализовали их производство и помимо самих систем, у них весьма солидный боевой комплект", - констатирует аналитик.

Он также обращает внимание на то, что на одном из фото видно: для "работы" пушки задействуют северокорейские снаряды ОФ-472. В контексте с этим аналитик задается вопросом о происхождении Д-74: это орудие из советских запасов или прибыло из КНДР? По мнению обозревателя, речь о северокорейской версии советской пушки. Отличия в деталях, которые, на первый взгляд, не бросаются в глаза. В их числе, как отмечает Коваленко, колеса с разным рифлением шин:

"К перечню оружия поставляемого Северной Кореей для России можно смело добавлять и пушки Д-74, о чем официально пока никто из наших партнеров не заявлял... Что тут скажешь… Ждем танков?".

Помощь России от КНДР

Ранее сообщалось, что РФ получила от Северной Кореи 122-мм реактивные системы залпового огня М-2023. Коваленко считает, что это может говорить ооб остром дефиците установок "Град" у захватчиков.

Также СМИ писали, что Пхеньян поставляет армии Российской Федерации гаубицы М1989. Речь идет о единственной 170-миллиметровой гаубице в мире.

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