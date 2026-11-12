Россия ищет новых покупателей на дизель, направлявшийся в США, - Bloomberg

Предлагается отправить в Бразилию как минимум четыре танкера с российским топливом.

Россия предлагает бразильским дистрибьюторам партии своего дизельного топлива после того, как планы поставок дизеля в США провалились из-за политического сопротивления, пишет Bloomberg.

В этом месяце покупателям предлагают как минимум четыре танкера с российским дизельным топливом, сообщил президент торговой ассоциации бразильских импортеров топлива Abicom Сержио Араужо.

Бразилия – второй в мире импортер дизельного топлива после Австралии и покрывает за счет импорта примерно треть спроса. По данным Vortexa Ltd, спрос на топливо в стране обычно достигает пика в четвертом квартале, когда грузовики перевозят удобрения, а фермеры выводят тракторы для посева сои.

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Бразильские трейдеры подтвердили, что на прошлой неделе им предлагали российский дизель, но отметили, что цены были менее привлекательными, чем на топливо американского производства.

По данным Bloomberg, если российские партии найдут покупателей в Бразилии, объем в 1,1 млн баррелей почти вдвое превысит то, что страна импортировала из России в октябре.

По оценкам компании Kpler, занимающейся морской аналитикой, суда Leruo, Cerrado, Primorye и Athina M следуют в Бразилию после погрузки в российском порту Приморск.

Ранее в этом году Россия существенно сократила экспорт дизельного топлива. Это произошло из-за того, что украинские удары дронами парализовали значительную часть нефтеперерабатывающих мощностей Москвы и резко снизили объемы переработки нефти. Теперь режим Путина направляет на мировые рынки больше дизельного топлива, ведь президент США Дональд Трамп предоставил исключение из санкций, позволяющее возобновить эти поставки.

Исключение, предоставленное в прошлом месяце, должно было смягчить глобальный дефицит топлива. Однако ни одна российская партия до сих пор не прибыла в США из-за опасений, что это исключение противоречит закону 2022 года, запрещающему такой импорт.

На прошлой неделе губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила операторов портов и владельцев терминалов о недопустимости приема российского дизельного топлива, отметив, что они могут нарушить федеральное законодательство.

Дизельное соглашение Трампа и РФ – последние новости

9 октября Дональд Трамп заявил, что договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

23 октября сообщалось, что первая партия предназначенного для США российского дизельного топлива уже направляется в Нью-Йорк.

10 ноября стало известно, что танкер с российским дизельным топливом, ранее направлявшийся в США, изменил курс примерно в 740 км от Нью-Йорка. Тогда сообщалось, что судно Agioi Fanendes везет около 40 тыс. тонн дизельного топлива. Танкер начал удаляться от восточного побережья США. С понедельника он движется зигзагами, не имея четкого курса.

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