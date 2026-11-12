Путин встретился в Кремле с Уиткоффом и Кушнером: первые заявления

Уиткофф заявил, что контакты в Абу-Даби прошли в "положительной атмосфере".

Российский лидер Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпредтавителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Во встрече также принимают участие глава российской переговорной группы Владимир Мединский и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что Путин на встрече с американскими переговорщиками обсудит "различные вопросы, ведущие к урегулированию кризиса вокруг Украины".

Уиткофф заявил, что контакты в Абу-Даби прошли в "положительной атмосфере", делегации России и Украины работали эффективно. Он также подчеркнул, что предстоящий обмен пленными говорит о прогрессе в урегулировании.

Видео дня

Представитель США также добавил, что европейцы в Абу-Даби не сидели за столом переговоров, но они были проинформированы о трехсторонних контактах.

В свою очередь Кушнер заявил, что США начали обсуждать с европейцами архитектуру безопасности на континенте. Он добавил, что американцы видят желание европейцев участвовать в переговорах и закончить войну Украине.

Заявления Путина

Как пишут росСМИ, Путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность Трампу за организацию контактов России и Украины.

Путин также заявил, что для России есть "только одна линия разграничения с Украиной - линия госграницы".

Он также предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Олешек.

Кроме того, он заявил, что присутствие на территории Украины иностранных войск "неприемлемо" и они будут законной целью РФ.

Мирные переговоры в Абу-Даби

10–11 ноября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России по вопросу прекращения войны. США выступили посредником в переговорном процессе.

Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. В её состав также вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Вадим Скибицкий. США представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, российскую делегацию – помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

В ходе встречи обсуждали в том числе возможность масштабного обмена военнопленными, гарантиии безопасности и вопрос территорий.

По итогам первого дня переговоров Зеленский назвал их конструктивными и содержательными. В то же время договоренности о прекращении войны пока не достигнуто.

Вас также могут заинтересовать новости: