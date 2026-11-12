Больше, чем США во Вьетнаме: Рютте раскрыл ошеломляющие потери России в Украине

На фоне неудач на фронте Путин пытается сломить дух простых украинцев.

В последнее время Россия теряет в Украине более 40 000 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом во время выступления на Форуме атлантического будущего заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сравнив эти потери с количеством погибших американцев во Вьетнаме.

"США за 14 лет во Вьетнаме потеряли 56 000 военнослужащих. Здесь за один месяц Россия потеряла 40 000 погибших или тяжело раненых. А в октябре, по предварительным данным, это число могло вырасти до более чем 50 000. 50 000 за один месяц", – прокомментировал Рютте.

Он добавил, что на фоне неудач на фронте Путин пытается сломить волю Украины к борьбе, нанося удары по гражданскому населению.

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"Он обстреливает украинские города ракетами и беспилотниками, пытаясь уничтожить критически важную инфраструктуру, пока мы приближаемся к зиме", – добавил Рютте.

Генсек НАТО отметил, что РФ также усиливает свою диверсионную деятельность в Европе. Рютте подчеркнул, что целью Кремля является попытка дестабилизировать западные общества и сорвать поддержку Украины. Для этого оккупанты используют поджоги, инциденты с дронами, кибератаки и другие злонамеренные действия.

"Но давайте будем откровенными. Он терпит неудачу. За каждую гибридную атаку России против наших стран мы направляем Украине еще больше поддержки. Члены НАТО быстро увеличивают инвестиции в оборону, чтобы расширить вооруженные силы и продолжать защищать каждый сантиметр территории союзников", – подчеркнул Рютте.

Потери России в Украине: что известно

Напомним, в октябре РФ понесла рекордные потери в войне против Украины. По данным украинского Генштаба, Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили 54 400 оккупантов. Несмотря на это, отмечают аналитики из Института изучения войны, россияне продолжают терять больше территорий Украины, чем им удается захватывать. По данным экспертов, за октябрь захватчикам удалось оккупировать лишь 139,85 кв. км, при этом потеряв 167,14 кв. км территории в Украине.

Между тем Bloomberg отмечает, что за время полномасштабной войны уже 11 тыс. иностранцев в составе российской армии были убиты на войне в Украине. Число потерь иностранцев в рядах российской армии с каждым месяцем растет. В частности, с конца 2025 года начало резко расти число погибших из Колумбии, Кении и Нигерии.

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