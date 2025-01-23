Установка М-2023 замаскирована под гражданский грузовой фургон.

В РФ из Северной Кореи поступили первые 122-мм реактивные системы залпового огня М-2023. Это может свидетельствовать о нехватке у оккупантов установок "Град", считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко,

"Появление в России 122-мм РСЗО М-2023 может говорить об остром дефиците категории БМ-21 "Град" и невозможности компенсировать эту категорию реактивной артиллерии не только собственным производством, но и восстановлением", — предполагает Коваленко.

Он отмечает, что отличием от многих других типов техники Корейской народной армии Пхеньяна является то, что М-2023 замаскирован под гражданский грузовой фургон.

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Аналитик акцентирует на том, что не так давно были верифицированы в России РСЗО М1985/М1991 - 240-мм РСЗО. Это специфический для РФ калибр, но он позволяет компенсировать "критическую нехватку" у оккупантов РСЗО "Ураган" и "Смерч".

Кроме того, по словам Коваленко, появились первые подтверждения применения на Лиманском направлении северокорейских 170-мм самоходных артиллерийских установок M1989 Koksan, которые компенсируют острый дефицит россиян дальнобойных САУ 2С7 "Пион" / 2С4 минометов "Тюльпан".

"На сегодня Украина стала первой в мире страной, которая не только столкнулась с северокорейскими военными в прямом боестолкновении, а и на территории которой северокорейский ВПК испытывает возможности своих wunderwaffe. За последние более чем полвека такие вызовы не испытывала на себе ни Южная Корея, ни другая страна в регионе", — акцентирует обозреватель.

Российское оружие на фронте - новости

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в планы Северной Кореи на 2025 год входит передача российским оккупантам не менее 150 баллистических ракет малой дальности KN-23. Это же касается артсистем (170-мм самоходных артиллерийских установок M1989 Koksan и 240-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) M-1991) и снарядов.

Раньше Коваленко предположил, что в РФ действительно проведены испытания пусков фронтовым бомбардировщиком Су-34 аэробаллистической ракеты "Кинжал". Он не исключает, что запуски, пусть не очень успешные, но произошли и это – плохая новость для Украины.

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