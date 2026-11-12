Туристам назвали пять сказочных зимних направлений в Европе 'вдвое дешевле Швейцарии'

Туристы все чаще идут более бюджетные варианты для зимнего отдыха.

Зимний отдых в Швейцарии является одним из самых дорогих в Европе. Однако на континенте хватает других прекрасных мест, где можно оказаться в атмосфере зимней сказки не за все деньги мира.

Ведущий автор Travel Off Path Винисиус Коста, который объездил всю Европу, назвал пять замечательных зимних направлений в Европе, посещение которых обойдется "вдвое дешевле Швейцарии".

"Швейцария, безусловно, была бы идеальным выбором (для зимнего отдыха в Альпах – ред.), но потратить 2000 долларов или больше на пятидневный отдых в одном из самых дорогих мест Европы этой зимой – вариант явно не для меня", – констатировал бывалый турист.

Видео дня

Поэтому этой зимой он решил подыскать альтернативные места для европейского зимнего отдых, где будут те же кристально чистые озера, заснеженные вершины и уютные шале, но гораздо дешевле.

Литохоро, Греция

Этот небольшой городок расположен у самого подножия Олимпа – легендарной горы высотой 2917 метров, где, по поверьям древних греков, обитали двенадцать олимпийских богов.

"На вершине, разумеется, нет дворцов, парящих в облаках, да и в это время года добраться туда без навыков зимнего альпинизма вряд ли получится. Но пребывание в самом Литохоро – уже настоящее блаженство: городок полон традиционных домиков из камня и штукатурки с черепичными крышами и живописными балконами, а из уютных таверн, выходящих прямо на узкие извилистые улочки, доносятся аппетитные ароматы", – делится впечатлениями Коста.

Особенно он рекомендует посетить национальный парк "Олимп", где Митикаса, высочайшей вершины Греции, есть глубокие ущелья, скрытые в лесах природные бассейны и каскады водопадов. В частности, там находятся "Купальни Зевса" – цепочка изумрудных природных бассейнов, спрятанных в пышной уединенной долине, которая зимой становится еще более атмосферной.

Блед, Словения

Самое узнаваемое место в Словении напоминает миниатюрную версию швейцарского Интерлакена, только без свойственных тому высоких цен. Городок уютно расположился на берегах кристально чистого альпийского озера. Летом вода в нем приобретает яркий бирюзовый оттенок, а в холодные зимние месяцы превращается в гладкое темно-синее зеркало. Вдоль берега тянутся прогулочные дорожки, освещенные фонарями, а вокруг них – традиционные деревянные шале и спа-центры.

Также эксперт советует обратить внимание на огромное количество уютных ресторанчиков, где подают сытный гуляш из оленины и пиво местного производства.

Прямо посреди озера возвышается крошечный островок, на котором стоит историческая церковь XVII века. Летом до острова можно добраться вплавь или на каяке, но когда озеро Блед сковывают морозы, лучше всего воспользоваться традиционной деревянной лодкой – "плетной", которая доставит туристов прямо к церкви. Церковь открыта для посещения почти каждый день, однако перед поездкой стоит уточнить часы работы и проверить прогноз погоды.

Жабляк, Черногория

Хотя в первую очередь Черногория ассоциируется у туристов с пляжным летним отдыхом, зимой там наступает время для катания на лыжах, прогулок на снегоступах и гастрономических открытий в Жабляке.

Жабляк – это один из самых высокогорных городов на Балканах (расположен на высоте 1456 метров над уровнем моря) и неофициальная "столица" национального парка Дурмитор, который часто называют "черногорской Швейцарией".

Примерно в 30 минутах ходьбы от города находится Черное озеро – одно из красивейших альпийских озер Европы, откуда берут начало многочисленные живописные маршруты.

Маврово, Северная Македония

Эта балканская страна вряд ли первой приходит на ум, когда речь заходит о заснеженных горах и зимних видах спорта, однако мало кто знает, что здесь расположен обширный национальный парк с кристально чистыми озерами, величественными горными вершинами и традиционными деревушками, отмечает Коста.

По его словам, Национальный парк Маврово – это не только охраняемая природная территория, но и популярный центр зимнего отдыха для местных жителей.

В первую очередь внимание здесь привлекает внушительный горный массив Бистра, чья самая высокая точка достигает 2163 метров над уровнем моря. В центре парка раскинулось озеро Маврово, давшее название всему региону. Зимой здешние пейзажи выглядят невероятно живописно: леса укрыты белоснежным покрывалом, а из ледяных вод озера возвышается полузатопленная колокольня церкви Святого Николая.

Сапарева-Баня, Болгария

"Если вы из тех, кто готов отправиться в заснеженные зимние края лишь ради того, чтобы погрузиться в дымящийся термальный бассейн – с бокалом вина в руке, наслаждаясь воздействием гидромассажных струй и водоворотов, – то Сапарева-Баня, полноценный спа-курорт на юго-западе Болгарии, определенно должен занять верхнюю строчку в вашем списке мест, обязательных к посещению", – советует Коста.

Он называет это место прекрасной альтернативой швейцарским спа-курортам: город питается сетью горячих минеральных источников, температура воды в которых у самого выхода на поверхность достигает 103°C. А прямо в центре города бьет настоящий гейзер – он пробился сквозь толщу земли относительно недавно, в 1957 году. Говорят, что это самый горячий источник в континентальной Европе.

Сапарева-Баня находится у северного подножия Рильских гор, совсем недалеко от горнолыжного курорта Паничиште. Здесь можно покататься на лыжах на высотах от 1300 до 1600 метров: к услугам гостей как пологие склоны для начинающих, так и более сложные трассы, оборудованные бугельными подъемниками.

Зимний отдых 2026-2027

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Коста также назвал лучшие альтернативы самым переполненным столицам Европы.

Также он рассказал о пяти сказочных рождественских ярмарках Европы, где нет безумных толп, а глинтвейн и закуски стоят дешево.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.