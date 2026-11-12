13-летний iPhone переживает вторую молодость: запросы подскочили на 40 500%

Причиной такого всплеска интереса стала популярность ретрофотографии среди зумеров.

Старый iPhone 5C, представленный еще в 2013 году, неожиданно снова стал популярным. Представители поколения Z заинтересовались этим телефоном из-за его камеры, которая позволяет делать фотографии в ретро-стиле, пишет TechRadar со ссылкой на данные компании Compare and Recycle.

Так, за последний год количество поисковых запросов "купить iPhone 5C" увеличилось на 40 500%. Интерес к камере этого смартфона тоже заметно вырос: запросы "камера iPhone 5C" стали встречаться на 1815% чаще, а общее количество поисков iPhone 5C увеличилось на 264%.

Популярность устройства объясняется увлечением зумеров ретрокамерами и эстетикой Y2K – стиль, вдохновленный модой и технологиями конца 90-х и начала 00-х годов. iPhone 5C с основной камерой на 8 Мп хорошо подходит для создания подобных снимков, которые отличаются от тех, сделанных на современные смартфоны.

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Впрочем, покупка устройства, которому уже 13 лет, связана с определенными рисками, предупреждают эксперты. Последней доступной системой для iPhone 5C остается iOS 10.3.3, вышедшая еще в 2017 году. Таким образом, устройство уже почти 10 лет не получает патчей безопасности.

Из-за этого смартфон не способен обеспечивать защиту личных данных на уровне современных моделей. Владельцы могут столкнуться с "утечками" информации, взломом учетных записей и другими угрозами безопасности.

При этом полностью отказываться от покупки iPhone 5C не обязательно, если главная цель – получить компактную ретрокамеру. Эксперты рекомендуют использовать устройство исключительно для фотографирования, а не для повседневного общения и выхода в интернет. В идеале смартфон следует перевести в авиарежим, не устанавливать в него SIM-карту и не входить в свою основную учетную запись Apple ID.

УНИАН рассказывал, что в 2026 году социальные сети неожиданно накрыла волна ностальгии: пользователи массово публикуют старые фото, видео и визуальные эффекты, которые были популярны в 2016 году.

Вместе с тем "зумеры" начали заменять музыкальные сервисы по типу Spotify старыми MP3-плеерами. Эти компактные гаджеты ценят за отсутствие навязчивой рекламы и стабильный уровень звука.

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