Озоновая дыра над Антарктикой стала самой большой за последние 10 лет

Одной из причин расширения стал аномально мощный полярный вихрь, создававший благоприятные условия для разрушения озона.

Каждый год весной над Антарктикой образуется озоновая дыра – область атмосферы, где резко снижается концентрация озона, защищающего Землю от вредного ультрафиолетового излучения. В этом году она достигла наибольшей площади за последнее десятилетие, однако аномально сильного истощения озонового слоя ученые не зафиксировали, сообщает Национальный антарктический научный центр.

Отмечается, что озоновая дыра обычно формируется во время антарктической весны, которая приходится на осень в Северном полушарии. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и NASA, в 2026 году ее максимальная площадь составила 27,1 млн кв. км. Это самый высокий показатель за последние десять лет и примерно 90% от рекорда, зафиксированного в 2000 году.

Одной из причин такого расширения стал аномально мощный полярный вихрь, создававший благоприятные условия для разрушения озона. Впрочем, площадь озоновой дыры не является единственным показателем её состояния. Не менее важно, насколько сильно снижается концентрация озона в атмосфере.

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"Хотя озоновая дыра и была большой по площади, однако аномально низких значений концентрации озона в атмосфере зафиксировано не было", – пояснил озонометрист 31-й Украинской антарктической экспедиции Сергей Якущенко.

Это подтверждают результаты измерений, говорится в сообщении. На Южном полюсе минимальный показатель в этом году составил 105 единиц Добсона, что было зафиксировано 17 октября. Для сравнения: исторический минимум в этой точке наблюдений равен 92 единицам Добсона – его зарегистрировали в октябре 2006 года.

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" самое низкое значение в этом году составило 168 единиц Добсона. Его зафиксировали 23 октября. Исторический минимум станции – 118 единиц – наблюдался в сентябре 2000 года. В то же время 9–11 октября 2026 года концентрация озона здесь составляла 372–374 единицы Добсона. Эти единицы используются для измерения общего количества озона в атмосферном столбе над определенной точкой. Чем ниже значение, тем меньше озона содержится в атмосфере. Нормальным считается уровень 300–400 единиц Добсона, тогда как озоновая дыра определяется по показателям ниже 220 единиц.

Несмотря на значительную площадь озоновой дыры в этом году, общая тенденция к восстановлению озонового слоя остается положительной. Ученые связывают это с сокращением использования озоноразрушающих веществ благодаря международным соглашениям.

В то же время на состояние озонового слоя влияют и естественные атмосферные процессы, поэтому его площадь и глубина могут существенно меняться от года к году.

Озоновая дыра над Антарктидой резко увеличилась – подробности

Напомним, по словам исследователей, озоновая дыра над Антарктидой в сентябре начала стремительно увеличиваться и превысила средние показатели для этого периода. Сообщалось, что в августе дыра формировалась обычными темпами и достигла площади около 15 млн кв. км, но в первой половине сентября её размеры резко выросли – 12 сентября её площадь составляла около 25 млн кв. км, что примерно на 5 млн кв. км больше среднего значения. Согласно прогнозам, в ближайшее время озоновая дыра может продолжать увеличиваться.

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