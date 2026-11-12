Оккупированный Крым может превратиться в пустыню: ГУР предупредило о рисках для полуострова

Пытаясь восполнить дефицит, оккупанты увеличивают добычу из подземных источников.

Российская оккупационная политика все больше усугубляет кризис в Крыму – полуостров теряет стратегические ресурсы пресной воды. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, пытаясь компенсировать дефицит, оккупанты наращивают добычу из подземных источников, что истощает водоносные горизонты, способствует засолению и создает угрозу опустынивания крымских земель.

Сообщается, что в начале октября 2026 года средний уровень наполнения водохранилищ полуострова составлял около 45%. Это произошло благодаря сравнительно обильным осадкам и таянию снега зимой и весной.

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Больше всего выросли запасы водохранилищ естественного стока, где по состоянию на 9 октября накопилось 148,4 млн кубометров воды – более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако с началом засушливого сезона запасы вновь начали сокращаться – естественное пополнение водоемов уже не покрывает объемы потребления.

Ежедневно в водохранилища естественного стока поступает примерно 138 тыс. кубометров воды, тогда как общие расходы достигают 455 тыс. кубометров. Из этого объема 81% используется для водоснабжения, а остальные 19% теряются из-за испарения и просачивания в почву. Таким образом, вода расходуется более чем в три раза быстрее, чем пополняется.

Еще более сложная ситуация, по данным ГУР, с наливными водохранилищами, наполнение которых зависит от внешних источников. В начале сентября 2026 года их совокупные запасы составляли около 35 млн кубометров, а уже в начале октября сократились до 31,6 млн кубометров. То есть всего за месяц они потеряли примерно 10% воды.

"Ежедневно из наливных водохранилищ в совокупности отбирается около 72 тыс. куб. м, из которых около двух третей используется для нужд водоснабжения, а треть – испаряется или впитывается в почву. Приток воды в наливные водохранилища практически не фиксируется. Это обусловлено маловодностью источников пополнения, в частности, Белогорского и Тайганского водохранилищ, а также в целом сезонным снижением уровня воды", – сообщает разведка.

Показательный пример – Межгорное водохранилище, которое заполнено лишь на 0,2% от проектного объема. Фактически оно уже не может полноценно выполнять функцию источника водоснабжения.

Кроме того, даже наличие воды в водоемах не всегда означает, что её можно эффективно использовать. Когда уровень воды существенно падает, водозабор затрудняется из-за заиления, а её качество в придонных слоях ухудшается.

Таким образом, временное увеличение запасов после осадков не решило системной проблемы. Водоснабжение Крыма всё больше зависит от нестабильных природных условий и резервных источников, которые также истощаются.

Сухой Северо-Крымский канал - следствие экоцида на Каховской ГЭС

Ситуацию дополнительно усугубила утрата возможности полноценно использовать Северо-Крымский канал. После разрушения российскими войсками плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года Каховское водохранилище исчезло, а канал лишился основного источника наполнения.

Из-за отсутствия необходимого гидростатического давления, заиления водозаборов и повреждения гидротехнической инфраструктуры возможности эксплуатации канала существенно ограничены.

Его магистральная часть и северная ветка до Джанкоя остаются без воды. Восточную ветку оккупационная администрация использует для транспортировки воды из артезианских скважин в направлении Феодосии и Керчи.

"Впрочем, такая схема имеет принципиальный недостаток. Северо-Крымский канал проектировался для транспортировки больших объемов днепровской воды. Использование этой инфраструктуры для перекачки значительно меньших объемов подземных вод сопровождается огромными потерями – из-за испарения и фильтрации теряется до 40–45 % воды, транспортируемой по каналу", – подчеркивают в ГУР.

В результате значительная часть дефицитного ресурса так и не доходит до потребителей. Чтобы компенсировать потери, оккупантам приходится увеличивать водозабор, создавая дополнительную нагрузку на подземные источники.

Именно артезианские скважины стали одним из главных резервов, с помощью которых российская администрация пытается поддерживать водоснабжение полуострова. По состоянию на начало октября 2026 года суммарный объем воды, добытой из трех основных водозаборов – Нежинского, Просторненского и Новогригоровского, – составил 19,6 млн кубометров.

Однако интенсивное использование подземных ресурсов грозит долгосрочными экологическими последствиями, сообщает ГУР. Чрезмерная откачка воды снижает уровень водоносных горизонтов и создает условия для проникновения соленой воды в пресноводные подземные резервуары.

Особенно уязвимы прибрежные районы, где нарушение естественного водного баланса ускоряет засоление подземных источников.

Таким образом, проблема уже не ограничивается нехваткой пресной воды: ухудшается качество самих водных ресурсов, отмечают в ГУР. На восстановление таких источников могут уйти десятилетия, а в отдельных случаях оно может оказаться практически невозможным.

Повышенная минерализация и жесткость воды также негативно сказываются на водопроводных сетях, насосном оборудовании и другой коммунальной инфраструктуре, состоянием которой оккупационная администрация должным образом не занимается.

Таким образом, российские "хозяйственники" фактически создали замкнутый круг: дефицит поверхностных вод вынуждает увеличивать добычу из подземных источников, истощение скважин ухудшает качество воды, а потери при транспортировке требуют еще большего водозабора.

Восток полуострова - режим жесткой экономии

Наиболее сложное положение с водоснабжением сохраняется в восточной части оккупированного Крыма. Этот регион в значительной степени зависит от переброски воды через систему Северо-Крымского канала.

Оккупационная администрация уже ввела там режим жесткой экономии пресной воды и ограничивает ее подачу, в частности для промышленных и рекреационных объектов. Во время засух, аварий на водопроводах или критического сокращения запасов отдельные населенные пункты вынуждены получать воду автоцистернами.

Перспектив существенного улучшения ситуации в условиях российской оккупации пока нет. По данным ГУР, проекты строительства новых водохранилищ остаются преимущественно пропагандистскими заявлениями Кремля: у них нет ни необходимого финансирования, ни реальных перспектив реализации. К тому же такие проекты не дают ответа на главный вопрос – откуда брать воду для наполнения новых резервуаров.

Соленые последствия оккупации

Последствия водохозяйственной политики российских оккупантов могут оказаться гораздо более масштабными, чем перебои с водоснабжением, считает разведка. Как поясняется, снижение уровня подземных вод и рост их минерализации создают угрозу вторичного засоления почв, деградации сельскохозяйственных земель и нарушения природных экосистем.

"В засушливых районах Крыма такие процессы особенно опасны. При длительном дефиците пресной воды и накоплении солей ранее продуктивные почвы теряют плодородие, а отдельные территории приобретают признаки солончаков – государство-агрессор Россия фактически опустынивает временно оккупированный Крым", – утверждают в ГУР.

Вместо системного управления водными ресурсами оккупационная администрация пытается покрывать текущий дефицит за счет истощения стратегических природных запасов полуострова. Если такая практика будет продолжаться, Крым рискует столкнуться не только с хронической нехваткой пресной воды, но и с длительной деградацией земель и водных экосистем, подытожили разведчики.

Ситуация в Крыму – последние новости

Ранее телеграм-канал Dnipro Osint Гарбуз сообщил, что Чонгарский мост на въезде в Крым разрушен. На спутниковых снимках можно увидеть как минимум три большие пробоины в полотне моста и понтонной переправе рядом.

Также сообщалось, что бойцы ГУР поразили вражеский Су-24 в оккупированном Крыму. Как отметили в управлении, это был подарок ко Дню военной разведки Украины.

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