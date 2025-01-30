Всего в 2025 году российские захватчики планируют мобилизовать минимум 280 тысяч для продолжения войны против Украины.

Российская Федерация планирует привлечь не менее 126 тысяч солдат "спецконтингента" для замещения потерь в войне против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

По данным ГУР, в 2025 году Россия делает акцент на "спецконтингент" с целью замещения потерь в ее оккупационной армии.

"В 2025 году для пополнения потерь оккупационной армии в войне против Украины государство-агрессор Россия рассчитывает привлечь не менее 126 тысяч солдат из так называемого "спецконтингента", - сказано в сообщении.

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В частности, речь идет о россиянах, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам и другие проблемы.

"В среднем для покрытия потерь оккупационной армии Москва планирует мобилизовать по 10 тысяч человек "спецконтингента" ежемесячно", - сказано в сообщении.

При этом, в целом для замещения потерь воинских частей и соединений в войне против Украины государство-агрессор Россия в 2025 году намерено мобилизовать минимум 280 тысяч оккупантов.

Потери РФ на войне в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным британской разведки, в 2024 году российская армия понесла рекордные потери погибшими и ранеными в войне с Украиной. В 2022-м россияне потеряли погибшими и ранеными 105 960 военнослужащих, в 2023-м - 252 940, в 2024 году - 429 660 военнослужащих.

В то же время 15 января президент Владимир Зеленский назвал соотношение Сил обороны и войск РФ на территории Украины. По его словам, Россия на украинской территории держит около 600 тысяч оккупантов.

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