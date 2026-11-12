Трамп открыл России путь к увеличению экспорта дизеля: поставки выросли вдвое, - FT

Россия увеличила экспорт дизельного топлива в Бразилию, Турцию и другие страны.

Попытки администрации президента США Дональда Трампа снизить цены на дизельное топливо позволили России вдвое увеличить его экспорт в прошлом месяце.

В то же время, как пишет Financial Times, ни одна из партий топлива, поставки которых стали возможными после решения Трампа ослабить санкции против Москвы, так и не дошла до США.

В октябре Россия экспортировала 271 тыс. баррелей дизельного топлива в сутки против 135 тыс. баррелей месяцем ранее, свидетельствуют данные аналитической компании Kpler. Рост произошел после того, как США начали оказывать давление на Украину, требуя прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, 9 октября американский президент объявил о договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о "немедленном" увеличении поставок топлива на рынки США и мира.

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Хотя российский дизель пока не попал на американский рынок из-за попыток сторонников Украины помешать танкерам доставлять грузы, экспорт России в Бразилию, Турцию и другие страны вырос.

Представитель Белого дома в комментарии FT заявил, что увеличение предложения российского дизельного топлива на мировом рынке поможет снизить цены для американцев. По его словам, это соответствует договоренностям между Трампом и Путиным.

За последние недели как минимум два танкера, которые изначально направлялись в США, изменили курс. Согласно данным мониторинга судов, у восточного побережья США остался лишь один танкер с российским дизельным топливом, который ожидает покупателя.

Договоренность Трампа с Путиным вызвала возмущение среди демократов и части республиканцев в Конгрессе США. Они заявили, что соглашение может быть незаконным, и потребовали его отменить.

Так, губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл обратилась к операторам портов и терминалов штата, через которые проходят поставки грузов в Нью-Йоркскую гавань. Она предупредила их, что они должны отказываться принимать любые танкеры с российским дизельным топливом, иначе им грозят строгие санкции.

По данным руководителя геополитического направления консалтинговой компании Energy Aspects Ричарда Бронза, в сентябре этого года Россия экспортировала 120 тыс. баррелей дизельного топлива в сутки, а в октябре – 260 тыс. баррелей. Для сравнения: средний показатель экспорта в октябре за последние пять лет составлял около 700 тыс. баррелей в сутки.

Он объяснил, что рост поставок в течение последних двух месяцев стал возможен благодаря тому, что российские НПЗ смогли нарастить производство во время паузы в украинских атаках. Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам 30 октября после двухнедельного перерыва. Между тем Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива до конца января, хотя предусмотрены исключения.

Аналитик Kpler Сумит Ритолия отметил, что теперь Россия будет уделять приоритетное внимание обеспечению внутреннего рынка топливом. Страна также начинает испытывать дефицит бензина, из-за чего уже ввела его нормирование.

"Работа российских нефтеперерабатывающих заводов остается под значительным давлением. Мы ожидаем, что в ближайшее время объемы переработки будут оставаться ограниченными на уровне около 4 млн баррелей в сутки. Перспективы существенного возобновления производства невелики, поскольку атаки продолжаются", – сказал эксперт.

Соглашение Трампа и Путина по дизельному топливу – последние новости

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что договорился о том, что Россия поставит в несколько этапов миллионы тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение "несправедливым и нечестным" и сравнил эту сделку с прошлогодней встречей Трампа и Путина на Аляске.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечал, что договоренности о поставках российского дизельного топлива в США могут служить прикрытием для давления на Украину с целью ограничить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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